Ешьте фрукты правильно

Важно знать правильный способ и правильное время употребления фруктов, чтобы извлечь из них максимальную пользу, усвоить максимальное количество питательных веществ и хорошо их переварить.Фрукты – это и природное наслаждение, и природное лекарство. То, как и с чем вы едите фрукты, может иметь большое значение для переваривания, всасывания и усвоения из них питательных веществ и витаминов. Пищевым комбинациям придается большое значение в здоровом питании, поскольку считается, что, хотя некоторые пищевые комбинации могут иметь синергетический эффект (то есть дополнять и усиливать полезные свойства), другие являются антагонистами, а значит их совместное употребление как минимум не принесет пользы, а как максимум – способно навредить здоровью.Фрукты и кофеинЯблоко после утреннего кофе? Не совсем правильно. Да, клетчатка и пектин полезны для пищеварения, и вряд ли чашка кофе или чая может помешать их работе. Но фрукты – это не только клетчатка. Это кладезь витаминов, минералов и антиоксидантов, которые ответственны за тысячи биохимических реакций в нашем организме - от иммунитета до метаболизма питательных веществ. Танины и кофеин в чае и кофе влияют на эти питательные микроэлементы и антиоксиданты и блокируют их всасывание. Итак, одной из причин, по которой ваш иммунитет падает, несмотря на употребление достаточного количества фруктов и овощей, может быть неправильное временное расстояние между потреблением этих напитков и фруктов. Если по утрам вам нужна клетчатка – съешьте, например, кашу с отрубями, ее вполне можно запить чайком. А апельсином или яблоком перекусите на второй завтрак.Сырая и приготовленная пищаФрукты перевариваются быстро и легко, тогда как на усваивание белков и жиров из приготовленных блюд требуется время. Таким образом, если мы объединим эти два фактора, есть вероятность, что фрукты будут дольше оставаться в желудке, вызывая брожение сахара и приводя к вздутию живота, отрыжке и метеоризму. Кроме того, простые углеводы из фруктов требуют других пищеварительных ферментов по сравнению с теми, которые требуются для приготовленных блюд, что может вызвать расстройство пищеварения. Оставляйте промежуток от 45 минут до часа между потреблением фруктов и готовых блюд.Лучше фрукт целиком, чем сокИзбегайте употребления фруктов в виде соков. Когда вы едите целый фрукт, он смешивается с вашей слюной, которая содержит пищеварительные ферменты и помогает расщеплять фрукты, но когда вы употребляете их в виде сока, вы в конечном итоге пьете их слишком быстро, и это не позволяет вашему организму правильно расщеплять нутриенты фрукта и усваивать максимум витаминов. Превращение фруктов в сок также не дает вам потреблять волокна, которые есть во фруктах.Сушеные и свежие фруктыХотя сухофрукты, такие как финики, курага и чернослив, сами по себе являются отличными продуктами, их не стоит сочетать со свежими фруктами. Простая причина в том, что вместе это может означать перегрузку вашей печени фруктозой. В сухофруктах содержится фруктовый сахар в концентрированной форме, поэтому попробуйте есть только их, когда вам нужен быстрый прилив энергии.Молоко с цитрусовымиБелок в молоке и кислота во фруктах, особенно в цитрусах, могут взаимодействовать друг с другом и вызывать дискомфорт при пищеварении. Эта комбинация также может повлиять на усвоение питательных веществ как из фруктов, так и из молока. Например, в Аюрведе, которая придает большое значение сочетанию фруктов и продуктов, сочетание фруктов и йогурта не рекомендуется, поскольку считается, что оно вызывает заложенность носовых пазух , кашель и аллергические реакции. Если нужно есть фрукты с молоком, рекомендуется использовать самые спелые сорта и добавлять такие специи, как кардамон, фенхель и мускатный орех, чтобы улучшить процесс пищеварения.Это съедобно!Кожура киви. Кожура киви - хороший источник клетчатки, витамина Е и фолиевой кислоты. Употребление в пищу кожуры увеличивает количество этих питательных веществ, которые вы получаете, на 30-50%. Она также хорошо способствует очищению кишечника.Кожура банана. Оказывается, самый большой риск от банановой кожуры – действительно, только что поскользнуться на ней. Банановая кожура не ядовита. На самом деле она съедобна и богата питательными веществами. Банановую кожуру едят во многих частях мира, хотя это не очень распространено на Западе. Она содержит большое количество витаминов B6 и B12, различные биоактивные соединения, такие как полифенолы, каротиноиды и другие а также магний и калий. Она также содержит некоторое количество клетчатки и белка. Важно лишь тщательно вымыть банановую кожуру перед употреблением в пищу, так как растения могут обрабатываться пестицидами. Банановую кожуру обычно подают приготовленной вместе с самим фруктом, вареной или жареной, хотя ее можно есть сырой или положить в блендер с другими фруктами. А еще из нее можно сделать чипсы. Ну и она, конечно, не такая сладкая, как мякоть банана.Кожура манго. У некоторых сортов манго кожура жесткая и горькая, у других – вполне тонкая и приятная на вкус. Если ее употребление не вызывает у вас аллергических реакций (а такой риск хоть небольшой, но есть), вы можете ее употреблять в пищу. Как и со многими другими фруктами, в кожуре сконцентрировано множество полезнейших нутриентов и намного больше клетчатки, чем в мякоти.Косточки винограда и граната. Фактически, измельченные виноградные косточки используются для производства масла из виноградных косточек и экстракта виноградных косточек, которые стали популярными продуктами для здорового питания. Однако некоторые исследования показали, что экстракт виноградных косточек обладает разжижающими кровь свойствами, что может мешать приему разжижающих кровь лекарств или быть небезопасным для людей с нарушениями свертываемости крови. Тем не менее, большинство людей, скорее всего, не будут подвергаться высокому риску этого взаимодействия, просто съев разумное количество цельного винограда с косточками.Косточки граната богаты клетчаткой, антиоксидантами и жирными кислотами, которые могут принести пользу вашему здоровью. Они также являются хорошим источником витамина Е и магния. Важно хорошо разжевывать и их и не увлекаться ими в больших количествах во избежания запоров.Семена папайи. По вкусу семена папайи напоминают что-то среднее между черным перцем и каперсами. Они содержат множество незаменимых микроэлементов, а также клетчатки. Они особенно богаты полифенолами и флавоноидами, двумя соединениями, которые действуют как антиоксиданты, помогая укрепить ваше здоровье и предотвратить хронические заболевания. Более того, семена папайи содержат большое количество полезных мононенасыщенных жирных кислот, включая олеиновую кислоту. Они улучшают пищеварение, особенно работу почек, и даже обладают противораковыми свойствами. Кладите их в салаты и смузи в сыром виде, либо высушите и используйте в качестве специи.