Плюсы и минусы для здоровья от льняных семечек

Льняные семечки очень полезны и питательны. Однако к их несомненным плюсам придётся добавить и некоторое количество минусов.Исследования показали, что входящие в состав льняных семечек жирные кислоты Омега-3 предотвращают рост некоторых типов раковых клеток. Американские учёные выяснили, что кислоты Омега-3, клетчатка и лигнаны, которые содержатся в семенах льна, важны для защиты сердца. Льняные семечки облегчают симптомы артрита, включая скованность суставов. Правда, это подтвердило пока только ограниченное количество исследований.Есть у семечек льна способность контролировать уровень сахара в крови, что полезно пациентам с диабетом. Если вы хотите похудеть, обязательно употребляйте льняные семечки, которые содержат растворимую клетчатку. Она дольше сохраняет чувство сытости. Наконец, семечки полезны для пищеварительной системы, так как содержат почти 10% рекомендованной суточной нормы потребления клетчатки в одной ложке. В них имеются растворимые и нерастворимые пищевые волокна.Однако эти семечки могут приводить и к негативным последствиям для здоровья. К ним относятся кишечные проблемы и вздутие, понос и боли в желудке, запоры и аллергические реакции. У некоторых людей льняные семечки провоцируют сильный метеоризм, который доставляет не только физические, но и моральные страдания. Если вы принимаете какие-то лекарства, посоветуйтесь с врачом, прежде чем вносить любые изменения в свой рацион.