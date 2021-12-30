Десять важных продуктов для продления молодости

Придется пересмотреть свой рацион.Какая девушка (да и не только девушка!) не мечтает о волшебном эликсире молодости? Выпил – и помолодел лет на 10-15.Нутрициолог Юлия Хелсблог в своем Instagram рассказала, что, по ее мнению, если бы такое средство и существовало, тогда люди не ценили бы свое здоровье и не заботились о нем.«Такой таблетки, пилюли или волшебного эликсира нет, поэтому молодость имеет слишком высокую цену и, главное, после определенного возраста достается она трудом!Чтобы кожа сохраняла шелковистость и эластичность, нужно усиленно работать, а если генетика так себе, нужно работать вдвойне. К счастью, есть волшебные продукты, которые помогают нам в погоне за молодостью», – рассказала нутрициолог.Топ-10 продуктов для продления молодости?Грецкий орех – контролирует уровень холестерина и помогает работе мозга.Омега-3 (лосось) – снижает риск сердечно сосудистых-заболеваний.Оливковое масло.Черника – один из лучших антиоксидантов.Шпинат.Зеленый чай.Томаты.Красный сладкий перец.Брокколи.Горький шоколад.Еще важные правила:Тщательное пережевывание.Предпочтение запеканию или приготовлению еды на пару.Разнообразие в питании.?