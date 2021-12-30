Десять важных продуктов для продления молодости
Какая девушка (да и не только девушка!) не мечтает о волшебном эликсире молодости? Выпил – и помолодел лет на 10-15.
Нутрициолог Юлия Хелсблог в своем Instagram рассказала, что, по ее мнению, если бы такое средство и существовало, тогда люди не ценили бы свое здоровье и не заботились о нем.
«Такой таблетки, пилюли или волшебного эликсира нет, поэтому молодость имеет слишком высокую цену и, главное, после определенного возраста достается она трудом!
Чтобы кожа сохраняла шелковистость и эластичность, нужно усиленно работать, а если генетика так себе, нужно работать вдвойне. К счастью, есть волшебные продукты, которые помогают нам в погоне за молодостью», – рассказала нутрициолог.
Топ-10 продуктов для продления молодости?
Грецкий орех – контролирует уровень холестерина и помогает работе мозга.
Омега-3 (лосось) – снижает риск сердечно сосудистых-заболеваний.
Оливковое масло.
Черника – один из лучших антиоксидантов.
Шпинат.
Зеленый чай.
Томаты.
Красный сладкий перец.
Брокколи.
Горький шоколад.
Еще важные правила:
Тщательное пережевывание.
Предпочтение запеканию или приготовлению еды на пару.
Разнообразие в питании.?
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