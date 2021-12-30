Новый штамм гораздо быстрее захватывает лёгкие

Эпидемиолог Татьяна Руженцова рассказала об особенностях штамма Омикрон. Он гораздо быстрее поражает лёгкие и бронхи, но не вызывает при этом тяжелые симптомы.По мнению Татьяны Руженцовой, вариант Омикрон является более заразным, но вызывающим менее тяжелые формы коронавируса. Об этом говорит и статистика из разных стран мира. К примеру, сейчас на территории Великобритании самая высокая суточная заболеваемость за весь период пандемии, однако уровень госпитализаций вполовину меньше того, что отмечался прошлой зимой, когда на страну обрушилась вторая волна.Руженцова отметила, что Омикрон быстрее захватывает бронхи и легкие, но чаще вызывает при этом характерные для простуды и гриппа симптомы. Гораздо реже этот штамм приводит к тяжелой форме коронавируса, что связано с его очень медленным распространением по организму. Однако эксперт считает, что и к Омикрону необходимо относиться так же серьёзно, как к прошлым штаммам коронавируса.После проникновения в организм Омикрон вызывает повышение температуры, боли в мышцах, проблемы с аппетитом. Он может провоцировать насморк и кашель, а также першение в горле. Причем головные боли и слабость этот штамм вызывает чаще, чем предыдущая версия, а вот исчезновение вкуса и запаха наблюдается гораздо реже. У детей Омикрон может стать причиной появления сыпи на теле.