Диетолог рассказала, кому нельзя есть морковь

Морковь нельзя употреблять при диагностированной язвенной болезни желудка или кишечника, а также при энтерите, рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева.По ее словам, морковь ускоряет обмен веществ, понижает уровень холестерина в крови, а также способствует снижению веса.Но некоторым людям, как отметила врач, ее лучше не употреблять. Например, овощ опасен при болезнях печени, ведь орган в случае проблем может не усваивать каротин.В числе противопоказаний – язвенная болезнь желудка или кишечника и энтерит.При выборе моркови необходимо обратить внимание на несколько факторов – она не должна быть бугристой и мягкой.Также не допускается наличие на овоще пятен и трещин, что свидетельствует о испорченности плода в середине.