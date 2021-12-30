Диетолог рассказала, кому нельзя есть морковь
По ее словам, морковь ускоряет обмен веществ, понижает уровень холестерина в крови, а также способствует снижению веса.
Но некоторым людям, как отметила врач, ее лучше не употреблять. Например, овощ опасен при болезнях печени, ведь орган в случае проблем может не усваивать каротин.
В числе противопоказаний – язвенная болезнь желудка или кишечника и энтерит.
При выборе моркови необходимо обратить внимание на несколько факторов – она не должна быть бугристой и мягкой.
Также не допускается наличие на овоще пятен и трещин, что свидетельствует о испорченности плода в середине.
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