Диетолог рассказала, кому нельзя есть морковь

Морковь нельзя употреблять при диагностированной язвенной болезни желудка или кишечника, а также при энтерите, рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева.

По ее словам, морковь ускоряет обмен веществ, понижает уровень холестерина в крови, а также способствует снижению веса.

Но некоторым людям, как отметила врач, ее лучше не употреблять. Например, овощ опасен при болезнях печени, ведь орган в случае проблем может не усваивать каротин.

В числе противопоказаний – язвенная болезнь желудка или кишечника и энтерит.

При выборе моркови необходимо обратить внимание на несколько факторов – она не должна быть бугристой и мягкой.

Также не допускается наличие на овоще пятен и трещин, что свидетельствует о испорченности плода в середине.
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