Названы овощи, которые полезнее есть сырыми

Эксперт по питанию рассказала, какие овощи лучше есть сырыми, так как при обработке они могут терять свою пищевую ценность.По словам медика, употребление сырых овощей поможет организму полностью усвоить питательные вещества, особенно различные витамины.Овощи теряют часть пользы при нагревании, особенно когда они готовятся в воде.Что происходит с овощами при обработке?Так, недавнее исследование, опубликованное в журнале «Nutrition and Food Science», показало, что потеря витаминов после приготовления составляет примерно от 10% до 25%.К примеру, после варки витамин C теряется примерно на 20%, витамин B1 — на 25%, витамин A и витамин E — примерно на 10%.Кроме того, тиамин рибофлавин, витамин B6, витамин B12, ферменты, ниацин, фолиевая кислота и т. д. Также имеют разную степень потери.«Более продолжительное время приготовления, более высокая температура и больше воды приведут к потере овощами большего количества питательных веществ», — говорит доктор Гарсиа.Какие же овощи можно спокойно есть сырыми?В списке есть такие, какие и так употребляем необработанными, а есть и такие, которые непривычны для нас в сыром виде. Это:салат,белая редька,помидоры,огурцы,брокколи,перец чили,перец сладкий,стручковая фасоль,горох,лук,лук-порей,сладкий картофель,сельдерей,морковь,капуста,ростки фасоли,капуста,баклажаны,имбирь,чеснок,бобы,цветная капуста,свекла.