Россиянам скоро подарят назальную вакцину от коронавируса

Уже в первые три месяца следующего года в распоряжении россиян появится назальная вакцина «Спутник», предназначенная для дополнительной защиты от коронавируса. Она не является заменой традиционных уколов, но намного усиливает их эффект.Назальная вакцина позволяет дополнительно защитить организм от проникновения коронавируса через нос. Именно воздушно-капельным путем происходит более 90% всех заражений, а введённый в носовую полость препарат блокирует дальнейшее проникновение через носовые проходы вирусных частиц. Как и традиционный «Спутник V», эта разновидность вакцины разработана экспертами Научного центра имени Гамалеи.Они подчёркивают, что данная вакцина станет особенно актуальной в условиях распространения по миру Омикрон-штамма коронавируса. Он является самым заразным из-за максимального количества мутаций в спайковом белке, которые позволяют обходить защиту, появляющуюся после прививок. Назальные вакцина разрабатываются и в других странах, но наш препарат может стать первенцем, повторив достижения своего основного прародителя прививки "Спутник V".Ещё в октябре регулирующие органы России разрешили экспертам Центра имени Гамалеи осуществить вторую стадию клинических исследований назальной вакцины. Особо сильный эффект она даст в сочетании с обычными прививками, формируя новый и мощный барьер на пути вирусных частиц.