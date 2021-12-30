Россиянам скоро подарят назальную вакцину от коронавируса
Назальная вакцина позволяет дополнительно защитить организм от проникновения коронавируса через нос. Именно воздушно-капельным путем происходит более 90% всех заражений, а введённый в носовую полость препарат блокирует дальнейшее проникновение через носовые проходы вирусных частиц. Как и традиционный «Спутник V», эта разновидность вакцины разработана экспертами Научного центра имени Гамалеи.
Они подчёркивают, что данная вакцина станет особенно актуальной в условиях распространения по миру Омикрон-штамма коронавируса. Он является самым заразным из-за максимального количества мутаций в спайковом белке, которые позволяют обходить защиту, появляющуюся после прививок. Назальные вакцина разрабатываются и в других странах, но наш препарат может стать первенцем, повторив достижения своего основного прародителя прививки "Спутник V".
Ещё в октябре регулирующие органы России разрешили экспертам Центра имени Гамалеи осуществить вторую стадию клинических исследований назальной вакцины. Особо сильный эффект она даст в сочетании с обычными прививками, формируя новый и мощный барьер на пути вирусных частиц.
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