Почему полезно пить кофе с лимоном: объясняет японский врач Хиросигэ Итакура
Врач из Японии Хиросигэ Итакура рекомендует тем, кому не противопоказана кислота, добавлять в кофе тонко порезанные дольки лимона.
Рассказывая, почему полезно пить кофе с лимоном, японский врач заметил, что такой вариант популярного напитка обладает гипотензивным свойством.
«Добавление в кофе лимонного сока усиливает эффект хлорогеновой кислоты, способствующей снижению артериального давления», - объяснил доктор Хиросигэ Итакура в публикации издания Yahoo News Japan.
Врач объяснил: хлорогеновая кислота является полифенолом, придающим кофе его характерные цвет и горький привкус. Этому веществу свойственны многие позитивные, укрепляющие здоровье качества – в частности, кислота способствует сокращению числа бляшек на сосудистых стенках, улучшению состояния эндотелия (внутренний слой кровеносных артерий и сосудов), поддерживает гибкость и эластичность сосудистой ткани. Среди других ее оздоровительных свойств – антибактериальное действие, благотворное влияние на печень, органы зрения, стимулирование процессов сжигания жира в организме.
«Попробуйте класть в напиток тонко нарезанный лимон: он богат эриоцитрином, который предотвращает ожирение, а также нарирутином, способствующим профилактике насморка и чихания», - поделился рекомендацией Хиросигэ Итакура.
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