Какое вино полезнее: красное или белое? Мнение академика Лео Бокерия
«Польза бокала красного вина для сердечно-сосудистой системы – это выдумки», - поделился в интервью своим мнением академик РАН Лео Бокерия.
Ученый констатировал, что с точки зрения сохранения здоровья полезнее белое вино. По словам Бокерия, такой напиток «быстрее выводится».
«Красное вино, а, следовательно, алкоголь долго не выводится из организма», - пояснил академик РАН.
Лео Бокерия добавил, что во время грузинских застолий тамада, вынужденный выпивать достаточно много алкоголя, выбирает своим напитком именно белое вино.
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