Какое вино полезнее: красное или белое? Мнение академика Лео Бокерия

Известный российский кардиохирург Лео Бокерия считает «выдумкой» утверждение, что красное вино полезнее для организма.«Польза бокала красного вина для сердечно-сосудистой системы – это выдумки», - поделился в интервью своим мнением академик РАН Лео Бокерия.Ученый констатировал, что с точки зрения сохранения здоровья полезнее белое вино. По словам Бокерия, такой напиток «быстрее выводится».«Красное вино, а, следовательно, алкоголь долго не выводится из организма», - пояснил академик РАН.Лео Бокерия добавил, что во время грузинских застолий тамада, вынужденный выпивать достаточно много алкоголя, выбирает своим напитком именно белое вино.