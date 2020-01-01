20 действенных советов, как не поправиться в новогодние праздники

Новогодние праздники - сложное время для тех, кто следит за фигурой. Череда банкетов, фуршетов, званых ужинов…Для тех, кто старается вести здоровый образ жизни и следить за своим весом, близится самая сложная пора: новогодние праздники. Череда банкетов, фуршетов, званых ужинов…Как быть – отказывать себе во всем и продолжать стоически хрустеть сырыми овощами, поедая безутешным взглядом красочные, но сытные блюда? Или махнуть на все рукой и предаться гастрономическим безумствам? Да и когда еще представится возможность отведать столько вкусностей за один присест!На самом деле крайностей можно легко избежать. Вы всего лишь должны заранее продумать программу своего «кулинарного поведения» и решить, что из праздничных блюд можно есть, а от чего лучше отказаться, пишет health info.Кроме того, существуют некоторые простые и многократно проверенные на практике приемы, которые позволяют обуздать аппетит и держать размер порций под контролем. Вооружившись нашими советами, вы на протяжении всех праздников и неизбежно сопутствующих им обильных застолий сможете баловать себя кулинарными изысками, не набирая при этом лишний вес.Удивительно, как ловко во время праздничной трапезы мы находим разумное объяснение тому, что просто обязаны съесть еще один кусочек вот этого великолепного с золотистой корочкой мяса или вон того дивного сырного пирога. Как легко идем на поводу у тайного желания, внутреннего голоса, который шепчет: «Съешь еще, не отказывайся». Достойно ответить – это больше чем полдела.Голос соблазна: «Это единственная (по крайней мере, редкая) возможность попробовать вкуснейшее блюдо».Голос разума: «Это блюдо не исчезнет после 31 декабря. Большинство продуктов, которые я вижу на этом столе, доступны круглый год. Просто сейчас они празднично украшены и поданы особенно эффектно. Если салат с майонезом оформлен в виде новогодней елки, это вовсе не означает, что он стал более деликатесным».Голос соблазна: «Твоя свекровь столько времени потратила, чтобы приготовить пироги, и она расстроится, если ты съешь всего пару штук».Голос разума: «Но она будет польщена, если я попрошу завернуть мне их с собой. Ведь в любом ресторане такая просьба – высший комплимент для повара. В то же время я смогу сейчас попробовать что-то полегче, а завтра успею насладиться вкусным пирогом».Голос соблазна: «Ты поклялась сесть на диету сразу после новогодних праздников. Так почему бы в преддверии неизбежной голодовки не побаловать себя всеми этими лакомствами?»Голос разума: «Я ведь далеко не всегда следую новогодним обещаниям... И на собственном опыте знаю, что обильные застолья, чередующиеся с голоданием, вредны. Лучше соблюдать умеренность, чем жестко отказывать себе во всем и вести с собой беспрестанную борьбу. Самый надежный путь – настроиться на «марафонскую», длительную дистанцию и научиться не поддаваться искушению переедания. Я лучше попробую все, но по полпорции».ШВЕДСКИЙ СТОЛ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫШведский стол, или фуршет, - это огромный выбор блюд. Поэтому прежде чем наполнять тарелку, подумайте, что и в каком сочетании предпочтительнее.Орехи: берите, но понемногу. Они хороши тем, что лущение занимает руки и вы не тянетесь постоянно к еде. Имейте в виду, что в половине горсти орехов примерно 200 ккал и 20 г жира.Наполните тарелку свежими овощами. Они хороши не только тем, что низкокалорийны. Их пережевывание занимает много времени, и постепенно появляется чувство сытости. Овощную смесь заправляйте маслом, лимонным соком, яблочным или винным уксусом или йогуртом.Даже не смотрите в сторону салатов, заправленных майонезом. Приготовленный на основе растительного масла, он очень калориен. Пара порций – и вечерняя норма перевыполнена.У корзинок с рогаликами, булочками и хлебом тоже не останавливайтесь.Смело берите ветчину – удалите жир, и тогда в паре кусочков останется всего 100 ккал и 6 г жира.Берите индейку, но только белое мясо. В куске размером с ладонь – 220 ккал и 4,5 г жира.Ешьте рыбу – в двух кусочках копченого лосося (100 г) – около 100 ккал и 20 г жира. Но утешайте себя тем, что это полезный жир. Примерно такое же количество калорий в 150 г печеной рыбы.На гарнир берите печеный картофель. В двух средних картофелинах – всего 90 ккал. Смело ешьте другие печеные овощи. В них много клетчатки, благодаря которой вы будете чувствовать себя сытой.Фасоль и бобы сами по себе не калорийны и полезны (всего 20 ккал в половине стакана). Но соусы, которыми заправляют блюда из них, как правило, жирны и излишне питательны. Из-за них калорийность возрастает втрое.Заправляйте блюда ягодными приправами вместо жирных соусов. В 50 г (2–3 столовые ложки) содержится 60 ккал и ни грамма жира.Не злоупотребляйте печеньями и кексами. Орехи и сухофрукты повышают их калорийность до 365 ккал на 100 г, а содержание жира – до 10 г.Мимо фруктового торта проходите, не задерживаясь. Тонкий слой теста и обилие ягод придают ему безобидный вид, но 100 г такого пирога может содержать 485 ккал и 22 г жира.На десерт отведайте желе – порция объемом в 100 мл содержит всего 18 ккал. Стоит попробовать и фруктовый шербет, он тоже достаточно легкий.Украсьте десертную тарелку свежими фруктами. В горсти винограда всего 16 ккал и менее грамма жира.6 СПОСОБОВ УМЕРИТЬ ПРАЗДНИЧНЫЙ АППЕТИТНо они «работают» только в том случае, если вы к этому искренне стремитесь.Перед тем как отправиться на званый ужин или приступить к праздничному застолью дома, советуем несколько раз слегка перекусить. Главное – не испытывать голода, садясь за праздничный стол.Исследования показали, что сидящие на диете люди при слабом свете более склонны к перееданию. Поэтому лучше не уединяться с тарелкой в темном углу, а сесть за хорошо освещенный стол.Если вы правша, ешьте левой рукой и наоборот. «Чужой» рукой вам будет сложнее донести еду до рта. А значит, вы будете есть медленнее. Пока координация наладится, вы уже почувствуете сытость.Перемежайте алкоголь водой. Алкогольные напитки не только калорийны сами по себе: в одном бокале сухого вина – 75 ккал. Они еще и коварны. Чем больше вы пьете, тем меньше контролируете, что и сколько едите.Пейте больше минеральной негазированной воды, она заполняет пространство в желудке и создает ощущение сытости на какое-то время.Ешьте яблоки, особенно зеленые, их структура и содержащаяся в них клетчатка помогают снижению аппетита.КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ПРАЗДНИЧНОЕ ПОХМЕЛЬЕПосле праздников нелегко возвращаться к будничному существованию. Но есть способы сделать этот процесс немного легче и приятнее.Если в праздники вам не удалось избежать переедания, не стоит казнить себя и садиться на строгую голодную диету. Просто старайтесь после застолий питаться более умеренно.Пейте больше негазированной воды и зеленого чая. Как правило, новогодние излишества включают в себя перебор по части алкогольных напитков и ослабленный организм нуждается в срочной очистке от шлаков.Если вы решили сбросить лишний вес с помощью спортивных занятий, приучайте организм к нагрузкам постепенно.ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯНе стоит делать акцент только на кулинарной составляющей праздника – в эти дни мы встречаемся с друзьями и близкими не только для того, чтобы выпить и закусить. Не забывайте про самую замечательную часть новогодней программы: это ТАНЦЫ!В самом деле, мы же готовимся к встрече Нового года, продумываем наряды, стараемся выглядеть как можно более эффектно и празднично. Неужели все это великолепие для того, чтобы несколько часов просидеть безвылазно за столом, ощущая по мере съеденного и выпитого, как поясок все сильнее врезается в живот? Нет, решительно покидаем место трапезы и перемещаемся в помещение для танцев! Как утверждают специалисты, ритмичные танцевальные движения приносят гораздо больше пользы, чем аэробика или шейпинг!