В Роспотребнадзоре объяснили, почему некоторые люди не болеют COVID-19

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Существуют люди, которые ни разу не болели коронавирусом за два года пандемии. Дело в каком-то особенно эффективном иммунитете или они просто не заметили, как перенесли инфекцию в легкой форме? Почему некоторые люди не болеют COVID-19 — "Российской газете" объяснила доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора.По словам специалиста, если у человека после повторных контактов с инфицированными нет симптомов и антител, то это указывает лишь на то, что патоген просто не попал на слизистые оболочки — например, благодаря соблюдению социальной дистанции или ношению маски.Иногда случается так, что инфекция после контакта с зараженным протекает в легкой или бессимптомной форме, и человек даже не замечает этого. В результате инфицирования в организме появляются антитела, которые затем некоторое время защищают от болезни. Такие случаи, как объяснила Руженцова, могут объясняться небольшим количеством вирусных частиц, попавших на слизистые оболочки. Кроме того, в легкой и бессимптомной форме болеют вакцинированные люди."Но никогда нельзя полагаться на то, что иммунитет сработает эффективно в любом случае. Если вы испытали стресс, не высыпались несколько дней, очень сильно устали или плохо питались, то иммунная система может начать работать хуже. В результате вы все-таки заболеете", — пояснила Татьяна Руженцова.