В Роспотребнадзоре объяснили, почему некоторые люди не болеют COVID-19
По словам специалиста, если у человека после повторных контактов с инфицированными нет симптомов и антител, то это указывает лишь на то, что патоген просто не попал на слизистые оболочки — например, благодаря соблюдению социальной дистанции или ношению маски.
Иногда случается так, что инфекция после контакта с зараженным протекает в легкой или бессимптомной форме, и человек даже не замечает этого. В результате инфицирования в организме появляются антитела, которые затем некоторое время защищают от болезни. Такие случаи, как объяснила Руженцова, могут объясняться небольшим количеством вирусных частиц, попавших на слизистые оболочки. Кроме того, в легкой и бессимптомной форме болеют вакцинированные люди.
"Но никогда нельзя полагаться на то, что иммунитет сработает эффективно в любом случае. Если вы испытали стресс, не высыпались несколько дней, очень сильно устали или плохо питались, то иммунная система может начать работать хуже. В результате вы все-таки заболеете", — пояснила Татьяна Руженцова.
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https://planet-today.ru - Добавил mamasha в категорию Инфекционные болезни
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