7 способов побороть похмелье: рецепты из разных стран

Этот коварный недуг знаком народам всего мира: немцы называют его «плачем кошек», португальцы - «откатом прибоя», датчане и норвежцы – «молотком плотника в голове», японцы – «блюзом по понедельникам» и пр. Но в каждом уголке света есть свои секреты избавления от похмелья. Хорошо бы, чтобы они нам никогда не пригодились, но знать о них будет не лишним.От похмелья никто не застрахован, разве что люди, совсем не признающие алкоголь. Многочисленные способы лечения от этого недуга можно условно поделить на четыре группы.I группа – «Согревающая»Снять похмельные неприятности и избавиться от вредных токсинов помогает повышение температурного режима – причемак внутреннего, так и внешнего. Наши соотечественники нередко используют для этого баню или сауну. А вот румыны предпочитают острый суп с потрошками, да так, чтобы язык обжигало.II группа – «Рассольная»Во многих культурах верят в целебную силу рассола. Наша страна – не исключение. Бодрящее действие вкуса уксуса и соли (маринованная сельдь - в северной Европе, умебоши - в Японии, соленые огурцы или сам рассол – в России) восстанавливает электролиты и поощряет употребление большего количества воды, которая важна для выведения токсинов.III группа – «Питательная»Немало народностей похмельное утро встречают обильным завтраком (к примеру, в Англии). Такой способ призван наполнить желудок и успокоить организм, настроив его на общеукрепляющий сон.IV группа – «Алкогольная»Хотя большинство исследователей категорически против народного средства «опохмелина», но жители многих стран нередко прибегают к нему и «ненастное» утро встречают со спиртным, веря, что клин клином вышибают.Официальная медицина весьма скептически относится ко всем перечисленным группам способов, но ими с успехом продолжают пользоваться во многих уголках планеты. Правда, в каждой стране есть свои секреты.Плотный английский завтракВ него, как правило, входит огромная яичница с поджаристым беконом или колбасой, либо яйца-пашот, помидоры на гриле, грибы и печеные бобы, опрысканные уксусом. Шотландцы и ирландцы вдобавок к перечисленным ингредиентам лакомятся также черно-белыми пудингами.В таком меню содержится колоссальное количество белков и жиров, которые обеспечивают стабилизирующий балласт в желудке. Переваривание плотной пищи несколько смягчает похмельный удар по организму. Кроме того, в яйцах есть полезные аминокислоты и N-ацетилцистеин, которые способствуют выведению токсинов.Американский коктейль «Устрица прерии» (Prairie Oyster)Героиня знаменитого фильма «Кабаре» Салли Боулз спасалась от похмельного утра именно этим средством: в стакан разбивался сырой яичный желток, приправлялся соусами вустершир, табаско, уксусом, солью и перцем. Иногда в смесь добавляют немного коньяка. Важно успеть выпить коктейль залпом, не нарушая структуру желтка.Острые специи смеси призваны буквально «сжечь» токсины. Питательные вещества в желтке улучшают метаболизм. Однако многие попробовавшие этот напиток больше отмечают его рвотный эффект, что при алкогольном отравлении также может принести облегчение.Румынский суп «Чорбэ дэ бурта»Такое средство лучше подготовить заранее, поскольку варится настоящее чорбэ на медленном огне около трех часов. В основе супа – говяжий рубец и кости. К ним добавляют овощи и приправляют уксусом, чесноком, острым перцем, а подают с ложкой сметаны.Благодаря высокому содержанию белка это средство помогает сосредоточить желудок на переваривании пищи, отвлекая тем самым от борьбы с алкогольным отравлением. А пряности частично избавляют от токсинов. Подобные супы в качестве народного средства от похмелья известны не только в Румынии. В Мексике их называют Menudo, в Корее – Хэ Жан Гук, в Турции – Искэмбэ чорбасы и т.д.Перуанское «Молоко тигра» (Лече-де-Тигре)Спасительным средством после веселого вечера в Перу принято считать сок лайма, смешанный с рыбным маринадом. Этот терпкий и пряный эликсир величают «Молоком тигра». Оно также признано неплохим афродизиаком.Индийское очищение "Панча Карма"Согласно утверждениям Аюрведы, главное - тщательно очистить и исцелить тело и ум. Лечение "Панча Карма" включает в себя многодневные серии «очищений», включающих специальные вегетарианские диеты, массаж, пототерапии и чистки организма. Такой основательный подход не только поможет избавиться от похмельного синдрома и токсинов (ама), но и значительно повысит сопротивляемость организма, укрепит иммунитет и позволит лучше контролировать свои слабости.Английский коктейль «Поднимающий мертвых» (Corpse Reviver)Принято считать, что по оригинальному рецепту (составленному барменом Гарри Крэддоком в 1930 году) коктейль готовят в лондонском баре при отеле Савои (Savoy). По первой версии к двум частям бренди добавляются кальвадос и сладкий вермут. А по второй – равные части джина, ликеров Cointreau и Lillet Blanc, лимонного сока с небольшим включением абсента. Немалую роль здесь играют цитрусы с витамином С, который избавляет от токсинов. Однако сам создатель коктейля предупреждал: «Четырехкратное принятие напитка сделает из вас «труп» во второй раз».Японские умебоши (умебоси)Жители Японии собирают еще недозревшие плоды абрикоса и засыпают их морской солью на несколько месяцев. Затем, выдержав фрукты в горячей воде, едят их с отварным рисом в качестве приправы, а также для избавления от похмельного недуга.Японцы верят, что умебоши – практически панацея от многих болезней, подходящая всем, от самураев до школьников. Кислоты абрикосов улучшают функцию печени, пищеварение и избавляют от усталости. Маринованные фрукты богаты ключевыми электролитами – натрием и калием.Конечно, выше перечислены далеко не все средства от известного недуга, но, пожалуй, самый главный секрет борьбы с ним – всегда знать меру.