Сломанные руки, разбитые головы и другие последствия катания на «ватрушках»

Каждую зиму в России регистрируют десятки случаев серьезных травм и гибели при катании на «ватрушке» или тюбинге — надувном круге из резины или ПВХ. Пик таких происшествий по понятным причинам приходится на новогодние каникулы. По мнению детского травматолога и ортопеда Дмитрия Мямлина, это популярное зимнее гораздо опаснее, чем кажется многим.«Это похоже на бамперные переломы»По словам Дмитрия Мямлина, в отличие от санок, ледянок, а также картонок родом из советского детства, «ватрушки» абсолютно неуправляемы и не дают возможностей для маневра. Если на санках есть возможность «подруливать» ногами или просто скатиться на бок, то надувной круг не дает возможности управлять ситуацией.Более того, при попытках тормозить «ватрушка» разворачивает человека затылком вперед, и при столкновении с каким-либо препятствием черепно-мозговая травма практически гарантирована. С учетом того, что тюбинг моментально развивает скорость до 60 км. в час, риск тяжелой травмы многократно увеличивается.«Когда я впервые увидел пациента, пострадавшего при катании на «ватрушке», сначала подумал, что это травмы после ДТП. Повреждения после падений или столкновений на санках очень характерные, они проще поддаются лечению. Здесь же травмы очень похожи на бамперные переломы больших костей, такие повреждения появляются вследствие сильнейшего бокового удара. Такие переломы очень тяжело срастаются, чаще всего нужна операция», - рассказал Дмитрий Мямлин.Как уберечься от травм во время катания на «ватрушке»?Всем любителям кататься с горки Дмитрий Мямлин рекомендует выбрать санки, ледянки или снегокаты — словом, любые приспособления, которые дают возможность для маневров и управления. Можно также отбросить ложный стыд и воспользоваться картонкой или куском линолеума и показать своему ребенку, как вы отрывались в детстве. Другой вопрос, что не на любой горке это возможно.Если вы все-таки выбрали тюбинг, строго соблюдайте эти правила. Все это спасет вашу жизнь и жизнь вашего ребенка:Не отпускайте детей кататься одних, особенно маленьких. Детям младше 6 лет лучше вообще не кататься;Надевайте защитный шлем сами и объясняйте своим детям, почему это так важно;Выбирайте для катания горки на пологих склонах (не больше 20 градусов) со специальными бортиками;Никогда не катайтесь на трассах, не оборудованных бортиками или отвалами по бокам, где есть какие-либо препятствия: деревья, ступеньки;Не надувайте «ватрушку» выше рекомендуемого давления, это значительно увеличит разгон и максимальную скорость;Не садитесь на тюбинг вдвоем, особенно с ребенком на руках;Садиться на «ватрушку нужно как на стул: откинувшись назад и сгибая ноги в коленях. Крепко держитесь за ручки. Не прыгайте на тюбинг с разбегу!Никогда не привязывайте тюбинг к машине или снегоходу — при резком торможении вы легко можете оказаться под колесами.