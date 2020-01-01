Выпадают волосы после COVID-19. Что делать?

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Одно из самых досадных последствий коронавируса — это выпадение волос спустя 2-3 месяца после перенесенной инфекции: некоторые женщины снимают во время мытья целые пряди. Разбираемся, из-за чего это происходит и как побыстрее восстановить порядок на голове.С проблемой выпадения волос столкнулись многие переболевшие во всем мире еще во время первой волны пандемии. Летом 2020 года специалисты Медицинской школы Университета Индианы провели опрос среди 1500 пациентов, которые официально считаются выздоровевшими, но по-прежнему страдают от долгосрочных последствий перенесенной инфекции. Около трети опрошенных сообщили о потере волос. Дерматологи из Кливленда предположили, что это может быть вызвано телогеновой алопецией — временным состоянием, обусловленным сильным стрессом.Как сообщила МедПорталу зам. главного врача клиники «Медгород», врач-терапевт, пульмонолог, к.м.н. Елена Поликанова, по последним данным, выпадение волос после перенесенной инфекции объясняется нарушением микроциркуляции крови, за счет чего ухудшается питание волосяного покрова. Для ее восстановления отлично подходят витамины группы В.«Чаще всего волосы выпадают на фоне латентной железодефицитной анемии, о которой люди не догадывались до COVID-19. Поэтому практически всем пациентам в постковидном периоде я назначаю препараты железа».Врач посоветовала обратиться к врачу и не отчаиваться: это временная проблема, и у большинства пациентов волосы благополучно отрастают в течение 3-4 месяцев.