Врач Светлана Фус: недостаточное потребление жира вредит здоровью

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По словам врача диетолога Светланы Фус, ограничивать себя в жире можно только до известных пределов, его недостаточное потребление вредно для здоровья.Врач объяснила, каким образом недополучение жира вредит организму:«Ограничивая себя в употреблении жира, человек не дает клеткам своего организма нормально функционировать, что провоцирует витаминно-минеральный голод».Светлана Фус пояснила, что потребляемый с пищей жир способствует синтезу сурфактанта – вещества, необходимого для здоровья легких. В частности, благодаря сурфактанту легочные альвеолы поддерживаются в расправленном состоянии.Недостаточное потребление жира вредит не только легким, это также способствует нарушению гормонального баланса: мужчины рискуют пострадать от снижения уровня тестостерона, женщины – от дефицита эстрогена.«В организме мужчин и женщин половые гормоны синтезируются из холестерина, поступающего с жирами животного происхождения и синтезируемого в организме из них», - объяснила Светлана Фус.В норме жир должен потребляться объемом до 80 граммов ежедневно, причем половину этого количества должен составлять жир растительного происхождения. Также важно следить за тем, чтобы продукты, являющиеся источником жира, были качественными.