Как жить дольше: эксперты называют 4 ключевых привычки долгожителей

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По данным Национального института старения (NIH), одной из ключевых привычек людей-долгожителей является самостоятельное выполнение рутинных дел, требующее физической активности.Эксперты отмечают, что долгая жизнь может быть приятной только в том случае, если человек обладает достаточно хорошим здоровьем, чтобы наслаждаться ею. Специалисты из NIH назвали четыре ключевых привычки, которые не только повышают шансы стать долгожителем, но и способствуют здоровому старению.Физическая активность.Ученые констатируют, что регулярные занятия спортом и физические упражнения снижают риск заболеваний и инвалидности, которые часто возникают с возрастом.Упражнения на равновесие помогают предотвратить падения, являющиеся основной причиной инвалидности в пожилом возрасте.Силовые упражнения помогают нарастить мышцы, снижают риск остеопороза.Упражнения на растяжку полезны для сохранения гибкости тела.Помимо тренировок, очень полезна повседневная деятельность, заставляющая человека быть подвижным.«Повседневные занятия – например, прогулки, работа в саду, подъем по лестнице вместо лифта – могут существенно повлиять на ваше здоровье в долгосрочной перспективе», - отмечают исследователи.Сохранение здорового веса. Привычка поддерживать себя в надлежащей форме защищает от ожирения, которое является пусковым механизмом болезней, укорачивающих жизнь. Люди с ожирением подвергаются большему риску развития диабета 2 типа, гипертонии, сердечных заболеваний, инсульта, некоторых видов рака.Пища с низким гликемическим индексом. Пища играет важную роль в старении людей. Установлено, что долгожители активно употребляют злаки с высоким содержанием клетчатки, нежирные молочные продукты, фрукты и овощи, бобовые. Данные продукты обычно имеет низкий гликемический индекс, что помогает обуздать чрезмерный аппетит, стабилизирует уровень сахара в крови.«Питательные вещества, получаемые при правильном питании, помогают сохранить мышцы, кости, органы и другие части тела сильными на протяжении всей жизни», - утверждают эксперты из NIH.Занятия по душе. В список ключевых привычек долголетия ученые также внесли «пристрастие к занятиям, которые нравятся, доставляют приятные эмоции, психологический комфорт». У долгожителей практически всегда есть хобби.