5 эффективных растяжек для холодного времени года

Зимой мы горбимся под тяжестью курток и шапок. Это может повлиять на нашу осанку — привести к сутулости и даже к болям в позвоночнике.Именно поэтому зимой так важно заниматься физкультурой, причем лучше делать это до того, как вас настигнут боли и дискомфорт. Если не получается регулярно ходить в зал, делайте упражнения в свободное время дома или на работе.Сама сгорбленная поза, которую мы автоматически принимаем в мороз, неудобна и неестественна для нашего организма. А исследования показывают, что холод в принципе может усилить боли в шее и спине. Особенно, если речь идет о работе на открытом воздухе.Если вы уже ощущаете скованность в верхних отделах позвоночника и пояснице, значит пришло время обратить внимание на собственный организм и заняться йогой, многие асаны (позы) из которой похожи на обычную растяжку.Но йога все же больше, чем набор упражнений, это и методики правильного дыхания, расслабления и очищения организма. Смысл любых йоговских упражнений совсем не в том, чтобы научиться скручиваться в три узла и ходить по стеклам. Йога учит находить баланс в любой жизненной ситуации. А еще она укрепляет тело и дух.Видов йоги довольно много. В каждом из них сделан акцент на какие-то определенные практики. Начинающим обычно предлагают две популярные школы:Хатха-йога — идеально подходит для начинающих. В йоге этого типа основной акцент идет на работу с телом.Йога Айенгара — статическая практика, которой может заниматься самый неподготовленный человек. Большое внимание уделяется тщательной «отстройке» асаны.Исследования подтверждают, что йога, если ей заниматься с осторожностью и вниманием к деталям, уменьшает боль в спине и шее. Кроме того, она успокаивает нервы, что особенно актуально во время подготовки к Новому году и каникулам.Следующие упражнения — это довольно популярные асаны из разных видов йоги, которые рекомендует для зимней разминки американская фитнес тренер и журналист Стефани Мансур. С ними может справиться даже человек без опыта. Выполняйте их хотя бы один раз в день. Дышите медленно и сосредоточенно. Йога — хороший способ отдохнуть от дневных тревог, сосредоточиться на своем теле и снять накопившееся напряжение.1. Обратная молитваВстаньте прямо, ноги на ширине плеч. Слегка согните колени и расслабьте плечи. Заведите руки за спину и согните их в локтях. Постарайтесь соединить кончики пальцев в средней части спины и отведите плечи назад. Если такая поза кажется легкой, сожмите ладони вместе в молитвенной позе. Сделайте пять глубоких вдохов и выдохов через нос.2. Поза под угломВстаньте прямо и раздвиньте ноги, пока между ними не будет около 120 см. Вытяните руки в стороны, чтобы они были параллельны полу. Поверните левую ногу так, чтобы она совпадала с левой рукой. Держите правую ногу прижатой к полу, сгибая левое колено под углом 90 градусов. Наклонитесь к левому колену, прижав левое предплечье к левому бедру. Поднимите правую руку в воздух и поднесите ее к уху так, чтобы ваша правая ступня образовала прямую линию с кончиками ваших пальцев. Задержитесь на пять вдохов, а затем переключитесь на другую сторону.3. Боковая растяжкаВстаньте, ноги на ширине плеч, руки на бедрах. На вдохе медленно наклонитесь вправо, при этом плотно прижимая левую ногу к полу. Вы должны почувствовать растяжение левой стороны тела. На выдохе возвращайтесь в исходную позицию, затем поменяйте стороны.4. Кошка и короваВстаньте на четвереньки, ладони должны находиться под плечами, а бедра — прямо над коленями. Вдохните и выгните спину, опуская живот к полу, смотрите вперед и отведите плечи назад, чтобы растянуть грудь. Затем выдохните, округляя позвоночник вверх к потолку и подтягивая пупок к позвоночнику.5. Пожатие плечамиВстаньте или сядьте. Круговыми движениями вращайте плечами. Переместите их вверх, затем назад, а после вниз и в исходное положение. Повторяйте круговое движение примерно 30 секунд, чтобы снять напряжение в спине, шее и плечах.