Очищение организма: основные подходы и методики

Очищение организма параллельно с нормализацией режима питания часто является первым шагом на пути к выздоровлению, омоложению, похудению. Благодаря очистке организма и последующему разумному отношению к своему здоровью, мы восстанавливаем нарушенный гармоничный метаболический баланс как внутри организма, так и с внешней средой.Очищение организмаЧеловеческий организм – это совершенная саморегулирующаяся энергоинформационная система, в которой все взаимосвязано и взаимозависимо, а запас прочности всегда больше любого повреждающего фактора.Известно, что клетки кожи заменяются каждые 5-6 месяцев, волосы – каждые 3 года. Клетки же кишечника как структуры, работающей на полную мощность, замещаются со скоростью 1 млн. клеток в минуту.Только за год жизни мы изнашиваем кишечник более 30 раз, или иначе: он меняется в среднем каждые 8-10 дней.Вот почему поддержание кишечника в хорошем работоспособном состоянии так важно для организма. Это предотвращает интоксикацию организма, которая часто является одной из причин возникновения различных заболеваний.Очищение организма параллельно с нормализацией режима питания часто является первым шагом на пути к выздоровлению, омоложению, похудению.Благодаря очистке организма и последующему разумному отношению к своему здоровью, мы восстанавливаем нарушенный гармоничный метаболический баланс как внутри организма, так и с внешней средой.На сегодняшний день мнения специалистов о необходимости проведения очищения организма и способов чисток достаточно разноречивы.Большинство медиков приходит к выводу, что очищение человеческого организма от токсичных продуктов должно протекать естественно во избежание нарушения баланса его внутренней среды. В свете этого грубые методы очистки не приветствуются, а рекомендуется просто помочь своему организму, мягко его простимулировав.Если Вы решили заняться очищением организма, то начинать его следует с желудочно-кишечного тракта, а именно – с кишечника. Это необходимо сделать по той причине, что именно кишечник является той фабрикой, на которой идет активная первичная переработка всего поступающего извне «сырья» и выведение «отходов производства».Несмотря на большое количество разнообразных теорий возникновения болезней, основополагающей причиной практически всех заболеваний являются нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) – это сложное «производство» по дроблению, переработке, синтезу, всасыванию необходимых организму веществ и удалению продуктов метаболизма. В каждом его отделе, как в цеху (рот, желудок и т.д.), процесс переработки пищи должен быть доведен до конца.ЖКТ – это:3/4 всех элементов иммунной системы, ответственной за «наведение порядка» в организме;более 20 собственных гормонов, от которых зависит работа всей гормональной системы;более 500 видов симбионтных (дружественных) микроорганизмов, перерабатывающих, синтезирующих биологически активные вещества и разрушающих вредные;своего рода корневая система, от функционального состояния которой зависит любой процесс, происходящий в организме.К сожалению, экологическая ситуация сегодня такова, что каждый вдох, каждый глоток воды или пищи приводит к проникновению в организм веществ, для него не предназначенных.Токсичные продукты для организма – это:рафинированная, жареная пища, копчености, для переработки которых требуется очень много кислорода, из-за чего организм постоянно испытывает кислородное голодание;плохо пережеванная пища, разбавленная во время или сразу после еды любой жидкостью. Снижение концентрации пищеварительных соков желудка, печени, поджелудочной железы не позволяет им качественно переварить пищу до конца, в результате чего она застаивается, гниет, что также является причиной заболеваний;консерванты; усилители вкуса; ароматизаторы, «идентичные натуральным»; транс-изомеры жирных кислот, в изобилии встречающиеся во многих пищевых продуктах в составе растительных жиров;трансгенные продукты.Накопление токсичных продуктов зачастую становится катализатором многих негативных, болезнетворных процессов в организме человека. Очистка организма – один из методов общего улучшения самочувствия, омоложения, похудения.Нарушение работы ЖКТ – это:ослабление иммунной, гормональной, ферментативной систем;замена нормальной микрофлоры на патологическую (дисбактериоз, колит, запор и т.п.);изменение электролитного баланса (витаминов, микро- и макроэлементов), что приводит к нарушению обменных процессов (артрит, остеохондроз), кровообращения (атеросклероз, инфаркт, инсульт и т.д.);смещение и сдавливание всех органов грудной, брюшной и тазовой областей, что приводит к нарушению их функционирования;застойные явления в любом отделе, особенно толстого кишечника, приводят к патологическим процессам в проецируемом на нем органе.Очистка кишечника9/10 всех болезней зависят от состояния желудочно-кишечного тракта, в частности запоров, на которые у нас, как правило, не обращают никакого внимания.Для того чтобы дефекация была естественной и регулярной, надо ввести в рацион каши, черный хлеб и другие зерновые, отруби, много сырых овощей. Они вернут вашим кишечным мышцам силу, а слизистой – ферментативно-всасывающую способность.Принимать слабительные средства при запорах следует только в самом крайнем случае, так как они высушивают слизистую кишки и вызывают возникновение трещин, – лучше применить очищение кишечника при помощи клизмы.При этом неплохо обратить внимание и на то, что в соответствии с учением Китайской медицины: энергетический канал толстого кишечника наиболее активен с 5 до 7 часов утра, а пассивен с 17 до 19 часов.Поэтому наилучшим временем очищения толстого кишечника считается время с 5 до 7 утра (на максимуме его активности).Самым распространенным способом очищения кишечника является выполнение клизм. Клизма в качестве метода очищения кишечника применялась с давних времен, но этот метод не теряет актуальности и сегодня.Наиболее популярна так называемая очистительная клизма, при которой промываются нижние отделы толстого кишечника.В официальной медицине достаточно распространенным является мнение, что при использовании клизмы вымывание защитной кишечной слизи способно нарушить нормальную микрофлору кишечника.Однако, подобное происходит лишь при злоупотреблении данным методом очищения (ведь хорошо известно, что во всем и всегда нужно соблюдать меру: ведь и употребление обычного хлеба может привести к завороту кишок, если сразу съесть всю буханку).Периодическое же очищение кишечника с помощью клизмы или других методов позволит избавиться от токсинов, угнетающих рост полезной микрофлоры, что часто приводит к возникновению дисбактериоза.Рассмотрим плюсы и минусы очищения кишечника при помощи клизмы.Очищение кишечника при помощи клизмы – плюсы:доступность метода – очищение кишечника клизмой является одной из самых доступных процедур, которую можно без особых затруднений самостоятельно провести в домашних условиях;эффективность очистительной клизмы повышается при добавлении в воду отваров лекарственных растений – ромашки, зверобоя, шалфея;промывание нижних отделов кишечника стимулирует перистальтику, что позволяет избавиться от запора;очищение кишечника от токсинов, каловых камней и патогенной флоры освежает цвет лица;серотонин, высвобождающийся из толстого кишечника, приводит к повышению жизненного тонуса – во всем теле возникает приятное чувство легкости (кишечник, наряду с центральной нервной системой, является одним из основных мест образования «гормона счастья» серотонина в организме вообще, и основным источником серотонина в плазме крови. Причем серотонин в толстом кишечнике синтезируется как энтерохромаффинными клетками самого кишечника, так и некоторыми видами полезных бактерий-симбионтов, обитающих в толстой кишке. Образуемый бактериями серотонин всасывается клетками слизистой толстой кишки, передаётся энтерохромаффинным клеткам, «запасается» в них в депо в виде гранул и постепенно отдаётся в кровь).Очищение кишечника при помощи клизмы – минусы:вместе с патогенной микрофлорой вымываются полезные микроорганизмы, что может привести к дисбактериозу. Но, как мы сказали выше, эта опасность возникает при чрезмерном увлечении промыванием – все хорошо в меру;механическое раздражение ануса может привести к обострению геморроя. Для того чтобы предотвратить эту проблему, наконечник клизмы необходимо обильно смазывать растительным маслом;злоупотребление клизмами может привести к вялости кишечника – это действительно так. Очистительные клизмы – это радикальная мера и использовать ее нужно в крайних случаях, когда естественные методы очищения не помогают.Очистительные клизмы показаны:при упорном запоре;при отравлениях, в том числе хронических;перед оперативным вмешательством;перед родами;перед рентгенологическим обследованием органов брюшной полости (в этом случае клизма ставится с вечера, а затем – утром кишечник промывается до чистой воды);при сниженном фоне настроения (для высвобождения «гормона счастья» – серотонина. В этом аспекте очень важным является применение именно теплых клизм, поскольку тепло в толстой кишке, согревание толстой кишки вызывает выброс серотонина из внутриклеточных депо, имеющихся в энтерохромаффинных клетках кишечника, в кровь, повышение уровня серотонина в плазме крови и одновременное улучшение настроения и самочувствия, продолжающееся (реже) от нескольких десятков минут до (чаще) 4–6 часов, часто на весь остаток дня).Очистительные клизмы противопоказаны:в случае заболеваний с высокой температурой, сильной головной болью, слабостью, тошнотой, расстройством желудка, при обострении хронических заболеваний;при сердечной и почечной недостаточности, гипертонической болезни III степени, недавно перенесенном инфаркте или инсульте;в послеоперационный период;если имеется подозрение на непроходимость кишечника;есть признаки желудочно-кишечного кровотечения;наблюдаются признаки острого воспалительного процесса в брюшной полости (перитонит, аппендицит и т.д.);при заболеваниях толстого кишечника, а у женщин – при выпадении влагалища;женщинам – в период беременности и кормления грудью, во время месячных.Методика выполнения очистительных клизмДля клизмы нужна кружка Эсмарха, или комбинированная грелка, или большая спринцовка (многие врачи считают, что спринцовкой в качестве клизмы пользоваться нельзя).Применяются различные положения: лежа на левом или правом боку с поджатыми к животу коленями; сидя на корточках; стоя, нагнувшись с упором ладонями в колени; стоя на коленях с упором на локти; лежа на спине.Лучшее время для очистительной клизмы – 5–7 часов утра, можно выполнять и в 20–21 час вечера.Очистительный цикл из 4-х клизм (одна клизма в неделю) можно провести в начале осени (толстый кишечник биоритмологически активен осенью).Клизма по Н. УокеруК 2 л теплой кипяченой воды добавить столовую ложку лимонного сока (или 4–6%-ный яблочный уксус, или сок любых кислых плодов, или кислый рассол квашеной капусты). Н. Уокер считал, что кислый раствор необходим для нормализации кислотно-щелочного равновесия кишечника, ибо гнилостные и бродильные процессы происходят в слабощелочной среде.Залить раствор в кружку Эсмарха, повесить на высоте 1,5 м. Наконечник с трубки снять, окунуть его в растительное масло. Принять положение коленно-локтевое, таз выше плеч. Трубку ввести в толстый кишечник как можно глубже на 25–50 см, но вначале и 5–10 см достаточно. Дышать ртом, живот расслаблен. Процедуру желательно проводить после дефекации.Специальное упражнение поможет физически подготовленным людям подольше задержать воду после введения жидкости, благодаря чему промывание желудочно-кишечного тракта становится более эффективным. Это упражнение – втягивание живота, или уд-дияна бандха. Оно расценивается йогами как одно из упражнений, благотворно воздействующих не только на физическое, но и на психическое развитие человека.Встать прямо, ноги на ширине плеч. Глубоко вдохнуть, потом с силой выдохнуть. Задержать дыхание, напрячь мышцы живота и энергичным усилием втянуть живот так, чтобы под ребрами образовалась впадина. Положить руки на бедра, немного согнуть ноги и слегка податься туловищем вперед, не сгибаясь. При этом диафрагма легко поднимется. Оставаться в этой позиции, не дыша как можно дольше. Затем расслабиться, встать прямо и возобновить дыхание.Начав с 1–2 раз, постепенно довести число повторений упражнения до 7 раз.С целью промывания кишечника рекомендуется также выпить несколько стаканов подсоленной воды комнатной температуры и выполнить указанные приемы поочередно в положении стоя, сидя, лежа на левом боку, на спине, на правом боку, на четвереньках, что обеспечит хорошее промывание водой разных отделов пищеварительного тракта.При поступлении воды в кишечник нередко возникают боли, что вполне естественно, так как накопление газов и каловых масс в кишечнике вызывает напряжение его стенок, спазмирование и неприятные ощущения. При относительно чистом толстом кишечнике боли практически не ощущаются, и процедура клизм становится легкой.МикроклизмыВ некоторых случаях (при запорах, простатите) полезным может оказаться использование микроклизм. В отличие от очистительных клизм, которые выполняются с большим объемом воды (1,5–2 л), объем микроклизм – от 50 до 200 мл. Для коррекции патологических состояний микроклизмы достаточно широко используются в индийской народной медицине (аюрведа), в Тибете.Послабляющие микроклизмыВ послабляющих клизмах применяют растворы солей, растительное или вазелиновое масло.Соли (поваренная, морская, карловарская) вводят в виде 10–15%-ных теплых растворов (40°С) в количестве 100–200 мл при помощи резиновой груши или шприцем через мягкий резиновый катетер. Жидкость надо удерживать в течение 20–30 минут. Масло действует мягко, послабляюще, размягчает каловые массы, ликвидирует спазм толстой кишки, нормализует ее перистальтику и смазывает стенку кишки, не вызывая ее раздражения.Для послабляющих микроклизм также используют 10 мл глицерина, который вводят через катетер.В аюрведических трактатах для очищения кишечника рекомендуются медовые и кофейные клизмы.Медовые микроклизмыСтоловую ложку меда растворить в стакане воды комнатной температуры, добавить столовую ложку лимонного сока. Ввести жидкость в кишечник и задержать на 10–15 минут.Кофейные микроклизмыВ 200 мл кипящей воды опустить 3 столовые ложки молотого (но не быстрорастворимого) кофе, прокипятить 3 минуты и затем 12 минут подержать на медленном огне. Процедить и охладить до комнатной температуры. Условия применения те же.Секрет воздействия кофе заключается в том, что, будучи введенным через кишечник, он не оказывает вредного воздействия на нервную систему, но прекрасно активизирует слизистую оболочку толстой кишки и помогает выводить из нее отравляющие вещества, а кроме того, благотворно воздействует на работу печени, желчного пузыря и надпочечных желез. Такая клизма помогает преодолеть и начинающуюся простуду.Микроклизмы при простатите (с экстрактами лекарственных растений)1. Кора дуба – 20 г на 200 мл воды, кипятить 30 минут, настоять 30 минут, процедить. Используется 70-100 г на одну микроклизму.Применяется при выраженном воспалительном процессе. Отвар обладает противовоспалительным, антимикробным и дубящим действием.2. Трава зверобоя – 1 ст.л. на 200 мл воды, прокипятить на водяной бане 30 минут, настоять 30 минут, процедить. 70-100 г на одну микроклизму.Оказывает противовоспалительное, противомикробное действие.3. Трава тысячелистника – 1 ст.л. на 200 мл воды, прокипятить на водяной бане 30 минут, настоять 30 минут, процедить. 70-100 г на одну микроклизму.Оказывает кровоостанавливающее, противовоспалительное действие. Может быть назначена также при эрозивных язвенных проктосигмоидитах, проктитах.4. Трава чабреца – 1 ст.л. на 200 мл воды, прокипятить на водяной бане 30 минут, настоять 30 минут, процедить. 70-100 г на одну микроклизму.Оказывает противомикробное, противогрибковое, противовоспалительное действие.5. Цветки ромашки – 2 ст.л. на 200 мл воды, прокипятить на водяной бане 30 минут, настоять 30 минут, процедить. 70-100 г на одну микроклизму.Оказывает противовоспалительное, спазмолитическое, обезболивающее действие.Можно порекомендовать и некоторые народные методы очищения организма.Например, очищение организма при помощи риса способствует выведению токсинов, солей тяжелых металлов и лишней жидкости. Этот простой метод хорош для тех, кто имеет проблемы с лишним весом и отеками. Максимальная длительность его проведения не должна превышать семи дней.Методика проведения очищения: возьмите 3 ст.л. неочищенного бурого риса и отварите его до состояния полуготовности. Предварительно, примерно за 30 минут, выпейте 250 мл воды, а затем съешьте немного риса. После этого в течение четырёх часов нельзя ничего употреблять в пищу и нельзя пить.Еще один действенный метод очистки – это очищение организма с помощью яблочного уксуса. Этот продукт содержит множество полезных органических кислот и микроэлементов, которые являются важными участниками метаболических процессов, а правильный обмен веществ – преграда образованию вредных продуктов жизнедеятельности, которые отравляют организм.Методика проведения очищения: принимать яблочный уксус лучше всего вместе с чаем без сахара (можно с медом). Количество уксуса – 1–2 ч.л., прием – 3 раза в день. Длительность непрерывного очищения этим методом должна быть не более 1 месяца, затем необходим перерыв.Этот способ не следует применять пациентам с повышенной кислотностью желудочного сока, язвой желудка, двенадцатиперстной кишки, гастритом, а также рядом других патологий желудочно-кишечного тракта, поэтому, если у вас имеются подобные проблемы, то перед началом лечения обязательно проконсультируйтесь с врачом.И помните: прежде чем решиться на очищение организма народными средствами или методами, надо обязательно проконсультироваться со специалистами, а лучше – пройти обстоятельное обследование в ближайшей поликлинике или медицинском центре.