Как лечить похмелье, чтобы не стало хуже

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

После бурного празднования Нового года у многих неминуемо наступает похмелье. Крайне неприятное состояние, вызванное отравлением алкоголем.Как это происходитПохмелье— это, по сути, реакция организма на отравления алкоголем. Сопровождается это состояние неприятными симптомами: головной болью, слабостью, головокружением, тошнотой, рвотой, диареей, сухостью во рту, светобоязнью, раздражительностью и даже повышенной температурой. Обычно чем больше человек выпил, тем сильнее будут последствия.Когда алкоголь попадает в организм, то особый фермент «алкогольдегидрогеназа» в печени превращает его в ацетальдегид. По сути у каждой молекулы этанола отнимают по одному атому водорода. Потом ацетальдегид превращается в уксусную кислоту с помощью другого фермента с длинным названием «ацетальдегиддегидрогеназы». Если алкоголя слишком много, то ферменты не справляются с его обезвреживанием.При этом ацетальдегид даже более опасен для нашего организма, чем сам спирт. Часто именно его накопление и приводит к тяжким последствиям. Также алкоголь ударяет по организму на клеточном уровне. Одними из первых страдают эритроциты.«В норме эритроцит — двояковогнутая клетка, но из-за воздействия алкоголя она набирает воды и превращается в шарик. В таком виде эритроцит содержит мало гемоглобина, соответственно, переносит меньше кислорода и хуже питает клетки. К тожу же из-за того, что клетку раздувает, она теряет способность проходить через капилляры. Мало того, эритроциты еще и начинают слипаться и собираются в этакие «паровозики». Они закупоривают сосуды и нарушают капиллярный кровоток», — рассказал Андрей Кондрахин.Помимо всего прочего, из-за алкоголя клетки нашего тела могут начать терять воду. Она попадает в межклеточное пространство, и получается парадоксальная ситуация: мы отекаем, но самим клеткам воды не хватает. А вот неприятный запах возникает из-за того, что часть спирта утилизируется через легкие. По сути перегар — это недоокисленный алкоголь, который мы выдыхаем.Как не допустить похмельеКонечно, лучше не допускать похмелья вообще. Для этого медики рекомендуют употреблять алкоголь умеренно. Для мужчины весом 70-80 это примерно 20 миллилитров чистого спирта за один прием. Для женщин безопасная доза меньше примерно на 20%. В эту дозу укладывается 300-400 миллитров пива, 120-170 миллилитров вина или 40-50 миллилитров крепкого алкоголя. Понятно, что в праздники это можно считать «разминочной» порцией.Врачи рекомендуют пить медленно и не следовать правилу «небольшого перерывчика». Также важно заедать алкоголь, но лучше холодными, нежирными и в меру острыми закусками и отказаться от курения. Алкоголь плохо сочетается со многими лекарствами, это тоже стоит учесть в праздники. Хорошей идеей будет запивать алкоголь водой.«Если мы выпиваем в течение застолья на рюмку водки стакан воды, то мы снижаем нагрузку на организм. Но если мы пьем на сухую, без запивки, а наутро начинаем похмелье лечить большим количеством жидкости – получим второй удар. Спирт, который и так есть в организме разбавляется, снова вступает во взаимодействие с клетками и мы получаем «второй удар»,— пояснил МедПорталу Андрей Кондрахин.Как лечить похмельеЕсли похмелье вас все таки настигло, то справиться с ним помогут нехитрые средства. Главное, не пытаться залить в себя еще одну порцию алкоголя. Это только усилит интоксикацию. Некоторое облегчение такой метод приносит только настоящим алкоголикам, чей организм физически зависим от этанола.1) Важнейшее и одно из традиционных средств от похмелья — это огуречный рассол. Подойдет также от помидор или капусты. Важно, чтобы это был именно рассол, а не маринад. Как рассказал Андрей Кондрахин, за счет солей наш организм восполняет нехватку электролитов. Хватит одного стакана, усердствовать не стоит.2) Куриный бульон поможет перезапустить пищеварение. В целом, подойдет любой нежирный бульон: из индейки, кролика или рыбы. Этот рецепт также относится к древнейшим и «народным».3) У аспирина может быть сразу два действия. Он поможет и от больной головы, и «слипшимся» эритроцитам.4) Также стоит обратить внимание на сорбенты. Даже простой активированный уголь поможет вывести из организма лишнее. А вот лекарства «для защиты и очищения печени» лучше забыть еще в аптеке. Андрей Кондрахин напоминает, что нет ни одного такого препарата, который бы имел доказанную эффективность.