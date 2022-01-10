Употребление киви помогает избавиться от висцерального жира

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Исследование показало, что употребление киви, насыщенного витамином С, увеличивает скорость сжигания висцерального жира.Висцеральный жир хранится в полости живота и регулирует работу гормонов в организме. Его избыток может иметь потенциально опасные последствия: в частности, увеличивается риск сердечных заболеваний, поскольку висцеральный жир выделяет специфические химические вещества. Ученые констатируют, что употребление некоторых продуктов помогает организму избавиться от излишков такого жира – в связи с этим они рекомендуют есть киви.Журнал Nutrients опубликовал результаты исследования, которые говорят, что киви улучшает контроль уровня сахара в крови, что связано с потерей жира и веса. Участники испытаний каждый день в течение 12 недель съедали по два киви. По истечении этого срока у людей было зафиксировано значительное повышение уровня витамина С в плазме, а также снижение показателей диастолического и систолического артериального давления, уменьшение окружности талии и соотношения талии к бедрам.«Киви содержит фермент актинидин, улучшающий пищеварение. Хорошее пищеварение и устойчивая потеря веса идут рука об руку», - отмечают исследователи.По словам ученых, один плод киви весом не менее 69 граммов содержит около 64 мг витамина С. Именно он ускоряет сжигание жира в теле при физических нагрузках. Также «мохнатые» фрукты являются хорошим источником других антиоксидантов, включая холин, лютеин и зеаксантин, помогающие удалять свободные радикалы из организма. По мнению авторов исследования, употребление киви и регулярные физические упражнения способны значительно уменьшить количество висцерального жира, а потребление достаточного количества продуктов с витамином С может сделать людей более устойчивыми к набору жировой массы.