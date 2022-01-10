Жить долго: 7 продуктов, которые едят долгожители

Таблетки долголетия пока не придумано, но некоторые продукты вполне могут ее заменить — рассказываем, какие именно.Хотите жить долго? Тогда позаботьтесь о своем питании: от нашего рациона напрямую зависит риск развития заболеваний, которые приводят к ранней смерти – диабета, рака, инсульта, болезней сердца. Старайтесь почаще есть продукты из нашей подборки, а еще занимайтесь спортом (хотя бы полчаса в день) и старайтесь контролировать стресс. И ваши шансы встретить сотый день рождения существенно повысятся!Продукты, богатые белкомЯйца, мясо, орехи, молочные продукты – все это должно быть на вашем столе каждый день, если вы всерьез намерены жить долго. Белок необходим нашему организму для самовосстановления – пусть вы будете получать его в достаточном количестве!ЛукВ луке много витамина С, который помогает укрепить иммунитет, а также других полезных веществ, которые помогают стабилизировать уровень сахара в крови и даже снизить риск развития рака.КофеДве-три чашечки кофе в день помогают снизить риск развития инсульта, депрессии, болезни Паркинсона и многих других заболеваний, влияющих на продолжительность жизни. Самое главное – не превышать рекомендованную дозу, стараться пить напиток до 16 часов и не добавлять к кофе сахар, сливки и особенно сладкие сиропы.ЯблокиПектин, которым богаты эти фрукты, способны снижать уровень «плохого» холестерина ЛПНП, поражающего стенки сосудов и повышающего риск сердечно-сосудистых заболеваний. А еще пектин ускоряет сжигание жира и помогает держать вес под контролем, что также очень важно для нашего здоровья.ЧечевицаИз всех бобовых чечевица содержит больше всего белка, клетчатки, а также в ней меньше всего жиров. А ее низкий гликемический индекс помогает поддерживать здоровый уровень глюкозы в крови, что также очень важно для поддержания здоровья и продления жизни.МиндальЭти орехи улучшают вес и кровяное давление, уровень липидов и глюкозы, а также память. А в качестве перекуса миндаль помогает нам сохранять чувство сытости и поддерживать красивую фигуру и здоровый вес.ФиникиУ сухофруктов до сих пор сохраняется незаслуженно плохая репутация из-за высокой калорийности и содержания сахара. Между тем, финики богаты кальцием и магнием, жизненно важными для здоровья костей, а также содержат антиоксидант лютеин-зеаксантин, который улучшает здоровье глаз у людей с риском дегенерации желтого пятна и катаракты.