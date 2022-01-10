Назван один из лучших видов чая для снижения давления – это не зеленый

Обычно для снижения высокого давления советуют пить зеленый чай, но с этой задачей может отлично справляться и чай с шиповником.Специалисты называют чай с шиповником одним из лучших напитков для оздоровления состояния кровеносных сосудов и снижения повышенного АД. В интервью сербскому изданию Magazin Novosti они рассказали, что«флавоноиды, содержащиеся в этом виде чая, улучшают кровоток в сердце, что обеспечивает профилактику высокого давления».Медики отмечают, что имеющиеся исследовательские данные указывают на связь между потреблением витамина С и сниженным риском сердечных заболеваний. Шиповник, в свою очередь, – настоящий чемпион по концентрации данного витамина по сравнению с другими овощами и фруктами. Также витамин С играет важную роль в поддержании активной работы иммунной системе, в том числе стимулирует выработку белых кровяных телец (лимфоцитов), защищающих организм от инфекций, – это обеспечивает дополнительную защиту сердца, становящегося особенно уязвимым при инфекционных заболеваниях. Эксперты добавили, что«чай из шиповника имеет высокое содержание соединений с противовоспалительным действием, включая полифенолы и галактолипиды».