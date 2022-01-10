Какие продукты не должны сочетаться по мнению врачей

Эти продукты в определенном сочетании могут оказывать негативное влияние на здоровье, предупреждают медики.Выпечка из белой муки и варенье, джем. Булочка с вареньем или тост из белого хлеба с джемом – знакомое сочетание, не так ли? Однако этой комбинации, по мпнению врачей, следует избегать. Простые углеводы – как в белом хлебе, так и в варенье – вызывают резкие колебания уровня сахара и инсулина в крови, повышающие риск заболевания диабетом 2 типа.Бургер и пиво. Они также не должны употребляться вместе – подобное сочетание сильно замедляет пищеварение и метаболизм. Организм сначала расщепляет алкоголь, а затем жир, который начинает оседать в отложениях на животе, бедрах.Чечевица и красное вино. При таком сочетании значительно тормозится всасывание железа – это объясняется тем, что растительные дубильные вещества, содержащиеся в красном вине, ухудшают всасывание растительного железа в организме.Алкоголь и кофеин. Многим кажется, что кофеин помогает протрезветь, но на самом деле он ослабляет седативные свойства алкоголя и специфическим образом влияет на работу мозга. Согласно исследованию ученых из Университета Темпл, человек может чувствовать себя менее пьяным, чем на самом деле. В результате он может больше выпить.Черный чай и молоко. Научные специалисты констатируют, что молоко полностью сводит на нет противовоспалительный эффект черного чая. Белки молока связывают антиоксиданты, содержащиеся в чае, и таким образом препятствуют их усвоению организмом. В свою очередь, кофеин чая препятствует усвоению кальция из молока.