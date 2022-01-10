Какую пользу можно получить, если раз в день съедать ржаной хлеб: объясняют врачи
Финские врачи рассказали об оздоровительных эффектах, которые дает употребление в пищу ржаного хлеба.
Медики, представляющие Институт здравоохранения и социального развития Финляндии, назвали данный вид хлеба одним из самых полезных.
«Ключевые полезные свойства ржаного хлеба связаны с клетчаткой. Если есть продукт один раз в день, женщины в среднем получают 20 процентов клетчатки, а мужчины – 30 процентов суточной нормы», - объяснили специалисты в интервью изданию Helsingin Sanomat.
Какую же пользу можно получить, если раз в день съедать ржаной хлеб? По словам врачей, благодаря высокой концентрации клетчатки такой хлеб эффективно способствует развитию полезной бактериальной кишечной микрофлоры. Это, в свою очередь, позитивно сказывается на состоянии общего иммунитета, вдобавок обеспечивает профилактику колоректального рака.
«Включение в рацион ржаного хлеба активизирует жировой и углеводный обмен, тормозит развитие диабета второго типа», - добавили эксперты.
Помимо прочего, данный продукт является источником ряда микроэлементов, важных и жизненно необходимых для здорового функционирования организма: в их числе
витамины группы В,
железо,
магний,
цинк,
медь,
йод.
Еще одно полезное свойство ржаного хлеба: он стимулирует кишечник синтезировать больше серотонина, что улучшает сон и настроение.
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