7 овощей, которые полезно есть гипертоникам для снижения давления

Исследователи констатируют, что определенные овощи гипертоникам следует добавить в свой ежедневный рацион для снижения кровяного давления и его лучшего контроля.Высокое кровяное давление или гипертония является распространенной проблемой здоровья, при которой давление крови на стенки артерий человека становится сразу очень значительным. В конечном итоге это приводит к разным осложнениям, включая увеличенный риск сердечных и почечных заболеваний, инсульта. Между тем, некоторые изменения в рационе питания эффективно помогают контролировать уровень артериального давления и даже добиваться его снижения. В первую очередь, считают ученые, гипертоникам будут полезны овощи, богатые природными нитратами.«Исследования показали, что ежедневное употребление одной-двух порций богатых нитратами овощей может давать эффект уменьшения симптомов гипертонии, включая высокое кровяное давление».Шпинат. Он насыщен упомянутыми выше природными нитратами: данные вещества положительно влияют на кровоток, облегчают нагрузку на сердце.Краснокочанная капуста. Является одним из лучших овощей, помогающих нормализовать АД, – такую способность ей обеспечивает очень высокое содержание калия.Чеснок. Основной ингредиент пряного овоща – аллицин – стимулирует выработку оксида азота, который помогает разгладить мышцы и расслабить кровеносные сосуды, чтобы расширить их. Эти изменения могут снижать артериальное давление.Брокколи. Данный овощ богат сразу тремя минералами, регулирующими артериальное давление: магнием, кальцием, калием.Кале (кудрявая капуста). Ее темно-зеленые листья очень богаты калием, который позитивно сказывается на состоянии сосудистой системы у людей с высоким АД. Кроме того, кале обеспечивает организм полезными для сердца питательными веществами и антиоксидантами, такими как лютеин, омега-3 жирные кислоты и флавоноиды.Свекла. Еще один овощ, который содержит очень много природных нитратов. Имеющиеся научные данные говорят, что употребление свекольного сока может снизить артериальное давление в краткосрочной и долгосрочной перспективе.Швейцарский мангольд. Также насыщен магнием, кальцием, калием – минералами, регулирующими кровяное давление. Употребление этого овоща помогает бороться с различными сердечными заболеваниями, воспалением, высоким уровнем холестерина.