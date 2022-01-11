Назван зеленый овощной сок, снижающий сахар в крови по утрам при диабете 2 типа
При диабете 2 типа обычно бывает резко снижена органическая выработка гормона инсулина, главного регулятора содержания глюкозы в крови. В результате сахар в крови становится потенциально опасно высоким. Специалистами из Diabetes UK был назван зеленый овощной сок, снижающий сахар в крови по утрам у людей с данным типом диабета.
По словам медиков, разными исследованиями было показано, что определенные продукты питания снижают уровень сахара в крови, и все большее внимание в с вязи с этим привлекает бамия.
«Доказательств того, что этот овощ обладает антидиабетическими свойствами, снижающими уровень глюкозы в крови, стало больше в последние годы».
Эксперты констатируют, что нерастворимая клетчатка, содержащаяся в бамии, помогает стабилизировать уровень сахара в крови, замедляя скорость, с которой глюкоза всасывается в кровь из кишечного тракта. Подтверждающие это данные были получены в испытаниях in vitro (лабораторных) и in vivo (на животных).
Также для снижения и стабилизации сахара в крови ученые рекомендуют делать ставку на потребление продуктов с низким гликемическим индексом – это цельное зерно, несладкие фрукты, ягоды, овощи, и разнообразные бобовые.
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