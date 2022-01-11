Британские ученые обвинили фастфуд в увеличении количества случаев аутоиммунных заболеваний

В последние годы в мире отмечается рост случаев аутоиммунных заболеваний.Статистические данные говорят о том, что число аутоиммунных заболеваний ежегодно увеличивается на 3-9%, причем рост происходит и в тех странах, где ранее они практически не отмечались. А вот генетика человека никаких изменений за последнее время не претерпела. Соответственно, причины роста таких заболеваний в данном случае следует искать во внешних факторах.По мнению ученых из лондонского Института Фрэнсиса Крика причина кроется в популяризации популярной на Западе быстрой пищи. Связано это с тем, что при потреблении фастфуда в организм поступает недостаточное для его полноценного функционирования количество клетчатки. А именно она во многом ответственная за здоровый микробиом в кишечнике, который, в свою очередь, как раз и играет большую роль в возникновении аутоиммунных заболеваний.Именно поэтому сейчас столь важным является определить лежащие в основе аутоиммунных заболеваний генетические механизмы, понять, как работают эти генетические пути в каждом конкретном случае и уже в зависимости от этого назначать те методы лечения, которые будут наиболее эффективны.