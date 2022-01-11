Доктор Комаровский рассказал, что поможет заметно продлить жизнь

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Популярный российский телеведущий и врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, что продлить жизнь можно с помощью нескольких способов.Самым важным, по словам специалиста, является нормальная физическая активность. Он пояснил, что с возрастом многие защитные функции организма перестают функционировать должным образом и помочь в этом как раз и могут физические нагрузки. «Хорошо — физические нагрузки. Дефицит физических нагрузок, как только вы перестаете двигаться, эволюция или боженька получает сигнал: этот человек не движется, он эволюции не нужен», - сказал Комаровский. Причем сюда он отнес не только занятия спортом, но и активность в интимной жизни.Вторым важным фактором, напрямую влияющим на продолжительность жизни, Комаровский считает эмоциональное состояние. Он подчеркнул, что нужно создавать благоприятный эмоциональный фон, окружить себя приятными людьми и максимально ограничить общение с теми лицами, которые вызывают негатив. Он подчеркнул, что для этого может быть даже понадобиться поменять место жительства, даже, возможно, уйти на съемную квартиру. Но, в любом случае, по его словам, это намного лучше, чем жить рядом с теми, кто становится источником постоянных конфликтов и стрессовых ситуаций, ведь такие выбросы адреналина могут катастрофически отразиться на здоровье.