Омикрон: врач рекомендует употреблять заболевшим определенные продукты

Несмотря на болезнь, свойственный ей дискомфорт и отсутствие аппетита, тело необходимо обеспечивать питательными веществами, констатируют медики.Заражение Омикроном может провоцировать как общее недомогание, так и конкретно боль в горле, напоминающую фарингит. Получать удовольствие от еды в таких условиях довольно трудно. Однако тело должно получать пищу, ведь еда обеспечивает его энергией, необходимой для борьбы с болезнью и восстановления, – об этом заявил в интервью доктор медицины Роберт Г. Лахита.Врач поделился рекомендациями, какие продукты нужно есть заболевшим людям при заражении Омикроном.Йогурт. По мнению медика, это один из лучших продуктов для заболевших: йогурт мягкий и легко проглатывается даже с больным горлом, вдобавок насыщен белком – важнейшим питательным веществом для организма. Врач рекомендует есть йогурт с мелко нарезанными кусочками банана, который обеспечивает тело калием.Мороженое. Специалист советует лакомиться им, если нет диабета. Эксперт поясняет, что мороженое дает телу глюкозу (источник энергии), а также белок, и позволяет избежать слишком большой потери веса, нередко происходящей при коронавирусной инфекции.Напитки с электролитами. Употреблять их врач рекомендует в первую очередь тем заболевшим, кто столкнулся с такими симптомами инфекции, как тошнота и рвота, диарея.Супы и бульоны. Их также легко употреблять при больном горле. К тому же, говорит врач, суп с белком и овощами помогает организму получать те питательные вещества, в которых он нуждается, борячь с инфекцией.Белковые коктейли. Еще один вариант мягкой пищи, удобной для проглатывания и дающей телу белок.Крестоцветные овощи. К ним относятся разнообразные виды капусты – овоща, не вызывающего дополнительного раздражения горла (в вареном или тушеном виде). Врач напоминает, что капуста является «суперпродуктом»: она содержит впечатляюще большое количество микроэлементов,Как насчет цитрусовых? Употребление цитрусов и питье апельсинового сока с его витамином С может показаться естественным стимулятором иммунитета, однако эксперт считает, что заболевшим коронавирусом они не подходят.«Цитрусовые плоды будет трудно проглотить, если ваше горло воспалено и болит. Я советую оставить их на потом, а заболевшим есть, в основном, мягкие продукты, такие как йогурт и другие источники пробиотиков», - поделился эксперт.