3 эффективных рецепта для детоксикации организма

Детоксикация – это физиологический процесс, благодаря которому наш организм избавляется от продуктов обмена. Основными «детоксикантами» организма являются печень, почки, кишечник, легкие, лимфатическая система и кожа.Еще 100-150 лет назад люди питались исключительно натуральной пищей, а условия окружающей среды были не такими плохими, как сейчас. Организм не нуждался в очищении, поскольку токсическая нагрузка на органы была невысокой. В настоящее время, когда человек за год съедает несколько килограмм химических добавок, применяющихся в пищевой промышленности, и ежедневно дышит загрязненным воздухом, вопрос детоксикации организма становится как никогда актуальным.Предлагаем ознакомиться с самыми эффективными натуральными средствами, которые помогут вам за короткое время избавиться от ядов и токсинов.ЯБЛОКО С КОРИЦЕЙВозьмите одно яблоко средних размеров и разрежьте на тонкие кусочки, после чего залейте его 0,5 литрами чистой воды и добавьте 1 чайную ложку корицы. Охладите настой и выпейте в течение дня небольшими порциями. Яблоко в сочетании с корицей способствует очищению пищеварительного тракта и нормализует обмен веществ.ЧАЙ С ЦИТРУСОВЫМИПо антиоксидантным и детоксирующим свойствам цитрусовые лидируют среди овощей и фруктов. Естественно, употреблять их можно сырыми, однако для усиленного очистительного эффекта рекомендуются приготовить чай по такому рецепту: 2 ст. л. листьев зеленого чая, 2 мандарина, 1 лимон, 1 апельсин, половина грейпфрута, 1 небольшой пучок мяты. Все ингредиенты нужно нарезать на маленькие кусочки и залить 1 литром кипятка. Пейте чай охлажденным.ЧЕСНОК, ПЕТРУШКА И СОК ЛИМОНАВозьмите 3-4 веточки петрушки, 2 зубчика чеснока и измельчите все в блендере. Добавьте в смесь по 1 столовой ложке воды и лимонного сока, все тщательно перемешайте и долейте воды до объема, равного стакану.Такой напиток рекомендуется употреблять 2 раза в сутки перед завтраком и ужином в течение 3-х дней. Далее 3 дня следует пить такой же напиток, но без чеснока. Последующие 3 дня снова пьем напиток с чесноком. Таким образом, весь курс детоксикации составляет 9 дней.Напиток противопоказан больным гастритом и язвой желудка и двенадцатиперстной кишки.