Роспотребнадзор заявил о всплеске заболеваемости COVID-19 среди детей

Как заявила руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, в настоящий момент наибольшее число новых случаев коронавируса в России выявляется среди младших возрастных групп.По мнению эксперта, это связано с низким уровнем иммунитета из-за отсутствия прививок, именно поэтому у маленьких пациентов чаще наблюдается тяжелое течение COVID-19. Напомним, Минздрав одобрил вакцинацию подростков 12-17 лет в конце 2021 года, прививочная кампания еще не началась. Когда будет разрешена вакцинация детей младшего возраста, пока неизвестно.Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что коронавирус наиболее опасен для детей до 1 года и подростков, а также детей всех возрастных групп, имеющих тяжелые хронические заболевания.Данные о всплеске заболеваемости коронавирусом среди детей также поступают из США, где из-за широкого распространения омикрон-варианта регистрируют рекордные показатели COVID-19. Как сообщил CNN по ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) по состоянию на 1 января уровень госпитализации среди детей до 5 лет увеличился на 48%% по сравнению с началом декабря. Сейчас в больницы ежедневно попадают в среднем около 800 детей и подростков до 18 лет, рост по сравнению с предыдущей неделе составил 80%. Это самые высокие показатели тяжелой заболеваемости детей за всю пандемию, подчеркивают эксперты.«Лучший способ защитить детей сейчас — это прививка, в том случае, если они имеют возможность ее получить. Кроме того, они должны быть окружены только вакцинированными людьми», — цитирует CNN директора CDC Рошель Валенски (Rochelle Walensky).