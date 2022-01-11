Врач рассказала, как восстановиться после праздников

Гинеколог Людмила Мудрагель дала советы по восстановлению организма после праздников.Как правило, новогодние каникулы ознаменованы обилием легких углеводов, сахара, жирной пищи и алкоголя.«Мы сильно нарушаем кислотно-щелочной баланс в организме, закисляем его. ?Это — первопричина всех патологических процессов, заболеваний, и даже старения», — пояснила эксперт.Поэтому первое, что важно сделать для восстановления — ограничить употребление закисляющих продуктов. К ним относятся алкоголь, кофе, красное мясо, копчености, сыры, кондитерские и хлебо-булочные изделия, фастфуд, блюда в панировке, хлеб, покупные соусы и майонез.Вместо перечисленных продуктов?в рационе должны появиться ощелачивающие. Среди них лимон, грейпфрут, миндаль, шпинат, сельдерей, кунжут, лён, жирная рыба., цветная капуста, брокколи, огурцы, лук, чеснок, спаржа, тыква, фасоль, цукини, батат и льняное масло. При этом важно не забывать о водном балансе — пить теплую воду с лимоном в достаточном объеме (30 мл на один килограмм веса).Также уделить внимание следует лимфодренажным процедурам. Наиболее полезными считаются контрастный душ, прыжки и приседания и упражнение «таракан».Кроме того, рекомендуется наладить режим сна и отдыха: ложиться спать до 23:00, не использовать гаджеты и засыпать в тишине и темноте.