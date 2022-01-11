Врачи назвали 4 причины, почему алкоголь провоцирует ожирение

Врачи объяснили, как алкоголь нарушает обменные процессы в организме и почему частое употребление спиртного ведет к ожирению.Алкоголь — высококалорийный продуктДля примера, калорийность бокала сухого вина составляет около 160 ккал, рюмки водки — 115 ккал, порции коньяка или виски — 120-130 ккал. Самыми калорийными оказываются коктейли, потому что в них добавляют сладкие сиропы, ликеры и газированную воду. Например, бокал «Маргариты» содержит порядка 200 ккал. В этой алкогольной истории пиву отводится особое место: несмотря на невысокую калорийность на 100 мл — около 45 ккал, пиво «берет» объемом.Одна бутылка или банка — это уже 225 ккал; две бутылки — 450 ккал, а это 25% дневного рациона мужчины средней комплекции. При этом алкоголь не вызывает чувства насыщения — так и растет «пивной живот».Алкоголь нарушает обменные процессы в организмеПоступая в кровь, алкоголь оказывает влияние на метаболизм жиров, углеводов, белков, ферментов; нарушает клеточный обмен. В процессе сложных химических реакций алкоголь замещает жиры и углеводы, и печень начинает расщеплять его в первую очередь, откладывая энергию про запас. Помимо этого, около 5% алкоголя превращается непосредственно в жирные кислоты; 1% — в холестерин. Решили выпить? Помните: алкоголь для организма — это еда, и усваивается он в приоритетном порядке.Алкоголь обезвоживает организмА обезвоживание приводит к набору веса по нескольким причинам: во-первых, клетки организма истощаются, от чего ваше тело начинает ошибочно считать, что ему нужна дополнительная пища. Вы чувствуете голод, начинаете поглощать еду, которая на самом деле не нужна организму, что приводит к перееданию, это во-первых.Во-вторых, обезвоживание — это стресс для почек, которые не могут в условиях недостатка воды нормально справляться с функцией выведения. На коллапс почек реагирует печень, которая, в свою очередь, замедляет метаболизм. Помимо набора веса, обезвоживание приводит к росту уровня холестерина в крови: истощенные клетки «ломаются», и печень начинает генерировать холестерин для их починки.Алкоголь снижает уровень контроляПосле двух бокалов вина или бутылки пива (а особенно в новогодние и праздничные дни) мало кто может отказать себе в искушении и не съесть кусок пиццы, чипсы, орехи, крылышки, ребрышки или все вместе — жирное, сладкое и соленое. Ведь это же закуска (и ударная доза калорий), куда без нее? Кроме того, подавляющее число мужчин употребляют алкоголь на ночь глядя. Алкоголь усиливает аппетит вечером, что становится дополнительным фактором для набора лишнего веса.Важно знать! Мужчины набирают вес по абдоминальному типу. То есть жир у нас, мужиков, откладывается в области живота, что, кстати сказать, плохо не только для фигуры, но и для здоровья. При этом тип набора веса не связан с продуктами, от которых был набран вес (кроме мышечной массы, конечно). Другими словами, вес набирается из-за избытка калорий — не так уж и важно, пришли они из алкоголя, из еды или из алкоголя и еды одновременно.Женщина, которая много ест и употребляет алкоголь, вероятнее всего, наберет вес в области ягодиц, бедер и плеч — так генетически заложено природой.