Лор-врач Зайцев рассказал о частных последствиях перенесенного коронавируса

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Заражение коронавирусом довольно часто вызывает дальнейшие негативные последствия. Причем постковидный синдром может оставаться не только на несколько месяцев после выздоровления от самой болезни, но и может перейти в хроническую стадию. Более подробно об этом изданию «Слово и Дело» рассказал кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.Он отметил, что перенесенный коронавирус зачастую является триггером для развития разных болезней и в первую очередь обычно страдают лор-органы. Также вирус нередко наносит удар по почкам, сердцу и суставам. Кроме того, в организме может развиться и интоксикационный синдром в желудке. Все это является симптомами развития тонзиллита, оставлять без лечения который ни в коем случае нельзя.Еще одной проблемой после перенесенного коронавируса может быть фарингит - хроническое воспаление задней стенки глотки. Причем он может перейти в фаринголарингит. Третьей распространенной проблемой специалист назвал стекание слизи по задней стенке глотки, из-за чего пациенты страдают риносинуситами. Еще одним частым заболеванием, по словам врача, является заложенность уха.Также специалист отметил, что все перечисленные осложнения далеко не единственные и они могут наблюдаться в сочетании друг с другом.Кроме того, коронавирус имеет и другие негативные последствия для организма. Среди наиболее частных он выделил постковидную депрессию, проблемы с волосами, ногтями, кожей и в целом снижение иммунитета.