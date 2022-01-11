Врачи указали на опасность аллергии на холод

Аллергию на холод часто путают с легким обморожением, но она не так безобидна, как может показаться на первый взгляд.К слову, с медицинской точки зрения, холодовая аллергия называется «псевдоаллергией» из-за отсутствия того или иного аллергена.Его роль выполняет физический фактор — холод, а негативное воздействие увеличивается при усилении ветра.Об этом врачи пишут в блоге.Холодовая аллергия возникает у людей с нарушениями иммунитета: например, после перенесенных инфекций, хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, миндалин, десен и др. Среди тех, кто особо подвержен отрицательной реакции на холод, и люди с наследственной предрасположенностью или другими видами аллергии, а также обладатели чувствительной кожи.Симптомы аллергии на холод:Главный симптом холодовой аллергии — это насморк. Аллергику достаточно просто выйти из дома в морозный день, чтобы у него заложило нос.Насморк сопровождается чиханием, что заставляет человека прийти к простому логическому выводу — он заболел. Но стоит зайти в теплое помещение, как все симптомы простуды мгновенно исчезают.Так же происходит и с другими проявлениями аллергии на холод: перестают течь слезы, проходит жжение в глазах, кожа лица и рук становится нормального цвета. При этом она остается сухой, начинает отшелушиваться и чесаться.«Холодовая крапивница»Среди разных видов зимней аллергии самый распространенный — это “холодовая крапивница”. При ней на лице, верхней губе и веках (а в некоторых случаях по всему телу) появляются красные пятна и волдыри. Кожа вокруг них отекает, человек ощущает сильный зуд, озноб, слабость, учащенное сердцебиение, боль в суставах. На отдельных участках тела могут появиться высыпания, напоминающие ожог от крапивницы.Стоит быть осторожней с холодовой крапивницей, ведь в тяжелых случаях она может привести к анафилактическому шоку, который требует оказания немедленной медицинской помощи.Как лечить аллергию на холодПрежде всего, стоит проконсультироваться с врачом и подобрать противоаллергические средства — препараты, мази, кремы, спреи для носа и т.д. Можно убрать из рациона продукты, которые провоцируют холодовую аллергию — к ним относятся цитрусовые, красные овощи и фрукты, грибы, орехи, шоколад, кофе и алкогольные напитки.Чувствительным к холоду людям перед выходом на улицу в морозный день стоит покрывать кожу лица и рук жирным кремом, и пользоваться гигиенической губной помадой. При этом обязательно нужно прикрывать рот и нос шарфом, а также не забывать брать с собой теплые перчатки.И еще один совет — если вы склонны к аллергии на холод, лучше ограничить употребление холодной пищи и напитков не только зимой и осенью, но и в теплое время года.