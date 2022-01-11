Вредно ли пить сладкие газированные напитки – мнение доктора Комаровского

Детям, и то не всем, пить сладкие газированные напитки можно лишь иногда. Всем остальным Евгений Комаровский рекомендует пить газированную минеральную водуКогда речь заходит о сладких газированных напитках, то почему-то многие люди делают акцент на слове "газированный". Словно именно это свойство напитка может навредить.Я совершенно спокойно отношусь к тому, что дети пьют газированную минеральную воду. Это нормально, они утоляют жажду, – сказал Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною". – И употребление такого напитка не несет никаких рисков для здоровья ребенка. По словам доктора Комаровского, насыщение напитков углекислотой не делает их ни вредными, ни полезными. Главная проблема в том, что они сладкие.Люди пьют сладкие напитки не потому, что испытывают жажду. Для большинства это способ получения удовольствия, – сказал врач-педиатр высшей категории в интервью для канала "Украина". – Сладкие газированные напитки вредны, так как человек получает легкодоступную энергию, которую он не тратит.По словам кандидата медицинских наук, в 100 граммах одного из напитков, который продается в нашей стране, содержится 11 граммов сахара. А ребенок легко может выпить 2-литровую бутылку такого напитка. И таком образом за день он съедает стакан сахара! А ведь эту концентрированную энергию надо потратитьСладкие газированные напитки можно пить только тогда, когда у детей есть возможность и желание активно тратить энергию, – объяснил Евгений Комаровский. – То есть, если у ребенка нет лишнего веса, он очень активный, то ему можно иногда пить сладкие газированные напитки. Но всем остальным людям я настоятельно рекомендую газированную минеральную воду.