Всю пользу от спортзала поместят в одну таблетку

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Учёные полагают, что приблизились к дистилляции химических секретов физических нагрузок. А после этого процесса их можно поместить в капсулы, которые избавят человека от необходимости посещать спортзал.Золотая мечта лентяев - это две таблетки. Первая позволяет худеть без диет, а вторая - обрести спортивное тело без утомительных и регулярных тренировок. И вот ученые, вполне возможно, приблизились к реализации второй мечты. Это связано с воздействием определённого гормона, который вырабатывается мышцами нашего тела только во время физических нагрузок. Также в состав таблетки войдет и укрепляющий память белок, возникающий в организме при тренировках.Созданная на основе данных компонентов таблетка даст человеку (в теории) те самые преимущества для здоровья, которые приносит спортзал. А они помогают бороться с самыми разными проблемами от ожирения и диабета второго типа да потери зрения и остеопороза. Даже деменция может отступить благодаря регулярному приему таких таблеток. Исследователи из Стэнфордского университета уже проводят эксперименты на лабораторных мышах.Тесты на память показали, что получавшие данные компоненты животные лучше выбирались из лабиринта. Исследователи использовали белок под названием кластерин - противовоспалительный компонент, который выделяется в большом количестве при физических нагрузках. Именно он отвечает за большинство преимуществ для здоровья от спорта. Кластерин подавляет воспалительные процессы в мозге, которые со временем могут повреждать клетки и органы, увеличивая риск старческого слабоумия.