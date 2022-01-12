Врач Мясников назвал популярный продукт источником канцерогенов

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Известный российский медик Александр Мясников считает, что употребление гамбургеров, производимых заведениями фастфуда, может оказаться смертельно опасным для людей пристрастием.Доктор Мясников рассказал об опасности любви к гамбургерам. Врач назвал этот популярный продукт «убийственным» для его почитателей.«Самый обычный гамбургер губит практически половину тех, кто его употребляет», - сказал он.Александр Мясников заметил, что этот «шедевр» фасфуд-кулинарии является источником канцерогенов – веществ, образующихся в процессе агрессивной переработки пищи, многократной жарки.«В одном гамбургере находится такое количество канцерогенов, которые буквально доводят, при постоянном употреблении человека до смерти, вызывая различные болезни», - поделился мнением медик.