Врач Мясников назвал популярный продукт источником канцерогенов

Известный российский медик Александр Мясников считает, что употребление гамбургеров, производимых заведениями фастфуда, может оказаться смертельно опасным для людей пристрастием.

Доктор Мясников рассказал об опасности любви к гамбургерам. Врач назвал этот популярный продукт «убийственным» для его почитателей.

«Самый обычный гамбургер губит практически половину тех, кто его употребляет», - сказал он.

Александр Мясников заметил, что этот «шедевр» фасфуд-кулинарии является источником канцерогенов – веществ, образующихся в процессе агрессивной переработки пищи, многократной жарки.

«В одном гамбургере находится такое количество канцерогенов, которые буквально доводят, при постоянном употреблении человека до смерти, вызывая различные болезни», - поделился мнением медик.
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https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Разное

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