Врач Мясников назвал популярный продукт источником канцерогенов
Доктор Мясников рассказал об опасности любви к гамбургерам. Врач назвал этот популярный продукт «убийственным» для его почитателей.
«Самый обычный гамбургер губит практически половину тех, кто его употребляет», - сказал он.
Александр Мясников заметил, что этот «шедевр» фасфуд-кулинарии является источником канцерогенов – веществ, образующихся в процессе агрессивной переработки пищи, многократной жарки.
«В одном гамбургере находится такое количество канцерогенов, которые буквально доводят, при постоянном употреблении человека до смерти, вызывая различные болезни», - поделился мнением медик.
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