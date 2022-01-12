Нет необходимости делать четвертую прививку от коронавируса — британские медики
"Британские чиновники здравоохранения сообщили, что "усилители" все еще обеспечивают высокий уровень защиты пожилых людей от тяжелых последствий заболевания, вызванного коронавирусом Omicron, и пока нет необходимости делать четвертую прививку", - говорится в сообщении.
Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании сообщило, что примерно через три месяца после получения третьего укола защита от госпитализации среди лиц в возрасте 65 лет и старше оставалась на уровне около 90%. Для сравнения, при введении только двух доз вакцины защита от тяжелых форм заболевания у лиц старше 65 лет снизилась примерно до 70% через три месяца и до 50% через шесть месяцев.
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