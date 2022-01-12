Кардиологи рассказали о пользе шоколада для здоровья сердца
Проведенные исследования показали, что всего лишь добавление 28 г шоколада в неделю уменьшает риск возникновения сердечной недостаточности на 18%. В довольно высокой степени снижается также и риск развития мерцательной аритмии, то есть возникновения состояния нерегулярного сердцебиения.
Но здесь важным моментом является то, что такие эффекты вызывает употребление шоколада с высоким содержанием какао – его должно быть от 70% и выше, поскольку именно оно и приносит пользу организму. Кроме того, темный шоколад содержит меньше сахара и масел, что свойственно шоколаду молочному. И, разумеется, употреблять его следует в умеренных количествах, поскольку переизбыток может, наоборот, негативным образом отразиться на здоровье.
Также ученые отмечают, что полезен шоколад и для гипертоников. Он помогает улучшить функции кровеносных сосудов, снизить воспалительные процессы, укрепить иммунную систему. Кроме того, регулярное, но умеренное употребление шоколада снижает риск возникновения диабета.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил gorizont в категорию Кардиология
Добавить комментарий