Ученые заподозрили лабораторное происхождение штамма «дельтакрон»

На Кипре обнаружили вариант коронавируса, соединивший мутации дельта- и омикрон-штаммов. Об этом сообщили крупнейшие мировые СМИ. Эксперты давно ждали какую-нибудь необычную рекомбинацию разных линий SARS-CoV-2, однако в реальности "дельтакрона" возникли сомнения.Кипрский гибридВ субботу, 8 января, профессор Леонтиос Кострикис, глава лаборатории биотехнологий и молекулярной вирусологии Университета Кипра, заявил, что в 25 образцах биоматериала, полученных у 11 госпитализированных и 14 амбулаторных пациентов с положительным тестом на COVID-19, выявили коронавирус с мутациями как дельта-, так и омикрон-штамма.У гибрида геном "дельты" и порядка десяти изменений, присущих "омикрону", уточнил профессор. По его мнению, скорее всего, этот "дельтакрон" не выдержит конкуренции с "омикроном".На Кипре геномы коронавируса секвенируют очень мало. В публичной базе данных GISAID за все время оттуда — лишь 765 образцов. В последние месяцы — ни одного, отмечает в Facebook генетик из США Дмитрий Прусс. Хотя заболеваемость там растет с ноября.И вдруг 7 января в GISAID появились 24 (а не 25, как писали СМИ) кипрские последовательности из образцов, взятых 24 декабря. До этого в лаборатории Кострикиса не идентифицировали ни одного "омикрона", утверждает Прусс. Не исключено, что это ошибка секвенирования, загрязнение. "Пока более опытная лаборатория не подтвердит результаты, я остаюсь скептиком", — заключает ученый.Зерна сомненияС ним согласны и другие специалисты. В частности, Том Пикок, генетик из Imperial College в Великобритании, один из открывателей "омикрона", указывает в твиттере, что кипрский "дельтакрон" — совершенно очевидно контаминация, поскольку последовательности не образуют кластер на эволюционном дереве.Из 24 геномов с Кипра у 19 есть общая мутация — делеция 69-70 в спайк-белке, как у альфа-варианта. У остальных видны разные изменения, свойственные "омикрону", пишет генетик из Израиля Шай Фляйшон, тоже в твиттере.Он также обращает внимание на то, что все образцы "дельтакрона" — не связанные между собой разновидности "дельты". "Если это те самые 24 кипрских генома, то тут определенно контаминация", — делает вывод израильтянин.If the 24 samples uploaded this weekend from Cyprus are the 24 samples Cyprus refers to- This is clearly a contamination in the lab— shay fleishon (@shay_fleishon) January 9, 2022Сомневается в реальности "дельтакрона" и российский генетик Константин Северинов. В стриме на ютьюб-канале у Александра Плющева он поясняет, что такой результат может возникнуть при определенных технологиях секвенирования, при коинфекции или загрязнении. "Это просто перемешанные вирусы, выделенные у одного человека", — говорит ученый.В ожидании составного мутанта и новой волныПрофессор Кострикис с коллегами настаивают на "дельтакроне", отмечает Bloomberg. Это следствие эволюционного отбора, утверждают они. Кроме того, геномы гибрида выявили в других странах, в частности в Израиле.О возможности рекомбинантного варианта генетики предупреждали давно. Вирусы способны перемешивать геномы и образовывать новые штаммы. Об этом говорил, к примеру, Том Пикок.Пока же в США и Европе "омикрон" стремительно вытесняет "дельту". Он более заразный, пробивает иммунную защиту, но, по предварительным оценкам, болезнь протекает легче.