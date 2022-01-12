Ученые назвали популярный продукт, из-за которого умирают миллионы

В 75% продуктах питания в супермаркете содержится добавленный сахар.Ученые выяснили, что самым опасным продуктом для нашего организма является сахар. Давайте разберемся, почему это так и почему его стоит ограничить в рационе.Читайте в нашем материале, почему же этот продукт так пагубно влияет на организм.Что такое сахарСахара — это низкомолекулярные углеводы, органические вещества, которые имеют похожую структуру. Мы знаем много видов сахаров — глюкоза, фруктоза, галактоза и другие. В небольших дозах разные сахара присутствуют в большинстве продуктов питания. Также существуют низкомолекулярные сахара — углеводы. К ним относятся крахмал, пищевые волокна.Если добавленный сахар, например, ложка сахара в чае быстро попадает в кровь, то сахар из фруктов и ягод отличается тем, что в довесок к нему идут витамины, микроэлементы, клетчатка — и в организм он поступает постепенно, по мере расщепления полезного довеска.Почему сахар опасенНе забывайте, что сахар, это продукт, созданный человеком, а не природой.«Это искусственно полученный продукт. Это порошок, химическая формула — фруктоза плюс глюкоза. Ни один продукт на земле не создал столько смертей и не привел к такому огромному количеству патологий, как сахар. Это не только сахарный диабет, но и атеросклероз, инсульт, инфаркт. Есть такое понятие как гликирование — растворение белков сахаром, глюкозой», — сообщил в интервью на YouTube доктор медицинских наук Алексей Ковальков.Нужно отметить, что если мы потребляем сахар в избытке, наш организм просто не в состоянии переварить такое количество углеводов. Отсюда возникает ожирение, сахарный диабет, инсульт, инфаркт.В 75% продуктах питания в супермаркете содержится добавленный сахар.При частом употреблении сахара происходят процессы, которые снижают уровень гиалуроновой кислоты, которая отвечает за сохранение уровня влажности кожи. Что наносит колоссальный вред. Кожа становится сухой, обезвоженной и выглядит безжизненно. Также могут появиться темные круги под глазами, отеки и расширенные поры.Медики уверяют, что если вы откажетесь от сахара на две недели — ваша кожа начнет сиять.