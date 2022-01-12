В Великобритании ученые предположили, что обычная простуда может защитить от COVID-19

Т-клетки, которые возникают в организме после простуды, могут стать ключом к разработке универсальной вакцины от коронавируса.Исследователи из Великобритании считают, что иммунитет после обычной простуды может обеспечить некоторую защиту от COVID-19. Дело в том, что COVID-19 вызывается одним типом коронавируса, а некоторые простуды вызываются другими коронавирусами, поэтому ученые задались вопросом, может ли иммунитет против одного помочь с другим.В небольшом исследовании ученых из Имперского колледжа Лондона приняли участие 52 человека, которые жили с кем-то, кто только что заразился COVID-19. Ученые решили выяснить, почему некоторые люди заражаются новой коронавирусной инфекцией при контакте с SARS-CoV-2, а другие нет.Половину участников эксперимента составили заразившиеся новой коронавирусной инфекцией. У остальных — кто не был инфицирован — были выявлены более высокие уровни Т-клеток от предыдущих коронавирусных инфекций, например, от обычной простуды. Считается, что эти клетки могут распознавать белки вируса, вызывающего COVID-19.В исследовании говорится, что Т-клетки атакуют белки внутри вируса, а не шиповидный белок, на который нацелены наиболее широко используемые вакцины. Старший автор исследования, профессор Аджит Лалвани, рассказал, что результаты дают «наиболее четкое доказательство того, что Т-клетки, индуцированные коронавирусами простуды, играют защитную роль против COVID-19» и могут стать ключом к разработке универсальной вакцины от SARS-CoV-2.Ученые предупреждают, что было бы ошибкой думать, что любой, кто недавно переболел простудой, автоматически защищен от COVID-19, так как не все простуды вызываются коронавирусами.Ранее другое исследование не подтвердило теорию о том, что перенесенные в прошлом сезонные простуды хоть как-то защищают нас от SARS-Cov-2. Американские ученые заявляли, что наличие перекрестного иммунитета никак не влияло на тяжесть COVID-19. У пациентов с антителами к сезонному коронавирусу в ходе исследования не было обнаружено никаких клинических преимуществ по сравнению с другими больными. Перекрестно-реактивные антитела также не снижали риск заражения SARS-CoV-2.Ещё в одном научном изыскании австралийские ученые из Института инфекций и иммунитета им. Питера Доэрти выдвигали гипотезу о том, что иммунная система пожилого ошибочно распознает SARS-Cov-2 как сезонный коронавирус и не «считывает» его как опасный. Предположительно именно поэтому пожилые люди часто очень тяжело болеют новой коронавирусной инфекцией.