Ученые нашли способ справиться с диабетом второго типа без лекарств

Метод интервального голодания показал хорошие результаты в лечении диабета 2 типа.В лечении диабета 2 типа может очень помочь определенная диета с использованием интервального голодания. Эти способы помогут нормализовать состояние пациента без использования медицинских препаратов.Такое заявление сделали ученые Мичиганского университета в США по результатам нового исследования.Как отмечают ученые, метод интервального голодания показал хорошие результаты в лечении диабета 2 типа.Интервальное или прерывистое голодание – это когда человек воздерживается от еды или есть очень мало калорий от 12 часов до одного дня.В последние годы метод интервального голодания стал очень популярным способом улучшить состояние здоровья, похудеть и повысить работоспособность. Самая распространенная форма — голодание один день еженедельно.Ранее такой метод назывался питанием с ограничениями по времени или периодическим голоданием. И его применяли в лечении различных заболеваний.«Текущие данные свидетельствуют о том, что прерывистое голодание является эффективным немедикаментозным лечением диабета 2 типа», — отмечают врачи.Использование этого метода при диабете 2 типа дало интересные и обнадеживающие результаты, а именно:У пациентов начал снижаться уровень глюкозы натощакУ пациентов снизился уровень инсулина натощакСнижается инсулинорезистентность«Некоторые пациенты смогли полностью избавиться от потребности в инсулиновой терапии», — подчеркнули исследователи.Врачи считают, что нужны дополнительные исследования, которые могли бы подтвердить эффективность данного способа лечения. Этот метод не всем пациентам может подойти.Традиционные методы лечения диабета 2 типа включают прием специальных лекарств и изменение образа жизни. И у каждого пациента – свой индивидуальный план лечения.