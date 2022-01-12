Ученые рассказали о пользе кожуры от огурцов
Хотя огурцы и состоят на 95% из воды, но оставшиеся пять процентов — очень полезная, богатая витаминами, минералами клетчатка.
«Вам не нужно очищать огурец, чтобы съесть его, просто несколько раз промойте его чистой водой. Кожура огурцов съедобна, а употребление в пищу огурцов с кожурой обеспечивает наибольшее количество питательных веществ», — говорит врач.
Именно в кожуре, по словам доктора Гарсиа, его «питательная сущность».
Кожура огурца обладает антибактериальным, противовоспалительным, дезинтоксикационным и другими эффектами.
Какие важные вещества содержит кожура огурцов
Огурцы богаты витамином К, очень важным для организма. 80% витамина сосредоточено в кожуре овоща.
Кожура огурца содержит большое количество нерастворимых пищевых волокон, которые способствуют очистке пищеварительного тракта, стимулируют моторику желудочно-кишечного тракта и сокращают время пребывания пищи в кишечнике.
Кроме витамина К, в овоще содержатся А, С, группы В, а также минералы — железо, калий, фосфор, медь и магний.
Кому огурцы нужны особенно
Овощ рекомендуют употреблять людям, склонных к полноте и диабетикам. Ведь минеральный состав продукта способствует снижению уровня сахара в крови, очищению сосудов и выведению излишков жира из организма.
Огурцы положительно влияют на состояние кожи. При регулярном употреблении овоща проходят высыпания, покраснения, сухость и шелушение. Кожа насыщается влагой, становится упругой и бархатистой.
А природный флавонол фисетин, содержащийся в овоще, предотвращает прогрессирующие нарушения памяти и интеллекта, связанных с нейродегенеративными заболеваниями.
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