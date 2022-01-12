10 удивительных плюсов винограда для здоровья

Виноградные плоды богаты питательными веществами. Это исключительно правильный выбор для вашего повседневного рациона.Помогает иммунной системе. Виноград - отличный источник витамина C, он помогает иммунной системе бороться с бактериальными и вирусными инфекциями. Особенно актуально это в нынешних условиях.Предотвращает рак. За счёт антиоксидантов виноград сражается со свободными радикалами - молекулами, которые наносят повреждения нашим клеткам и вызывают злокачественные новообразования. В винограде содержится антиоксидант под названием ресвератрол, блокирующий рост раковых клеток.Уменьшает артериальное давление. За счёт низкого содержания натрия виноград хорошо вписывается в диету и помогает уменьшить артериальное давление. Также на стабилизацию давления влияет и содержащийся в винограде калий.Защищает от болезней сердца. Ресвератрол не только предотвращает рак, но и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний.Уменьшает уровень холестерина. В винограде много клетчатки, из-за чего он является превосходным средством для снижения повышенного уровня холестерина. Виноград действует как «уборщик», вытаскивая холестерин из организма в печень, где тот и перерабатывается.Защищает от диабета. У винограда низкий гликемический индекс, и после его употребления не происходит скачков уровня сахара в крови.Поддерживает здоровье мозга. Опять-таки ресвератрол помогает уменьшить окислительный стресс, а это положительно влияет на мозг, оберегая его от болезней Паркинсона и Альцгеймера.Укрепляет здоровье костей. Это происходит за счёт витамина К и таких минералов, как кальций, магний и калий.Замедляет старение. Если вы хотите притормозить время, то употребляйте виноград. И снова на помощь приходит антиоксидант ресвератрол, который стимулирует связанный с увеличением продолжительности жизни ген SirT1, воздействуя на клеточную структуру и защищая сами клетки.Улучшает сон. Наконец, виноград помогает лучше спать за счёт содержания в нём мелатонина. В винограде не так много калорий, что делает его диетическим продуктом.