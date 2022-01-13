Названы следы, которые коронавирус оставляет на ногтях

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Как глаза — зеркало души, так ногти — отражение работы нашего организма.Ученые утверждают, что по их состоянию можно диагностировать многие заболевания, включая новую коронавирусную инфекцию — даже если вы перенесли ее бессимптомно.Вот уже почти два года длится пандемия коронавирусной инфекции, в течение которых медицинский мир изучает и саму болезнь, и ее последствия для здоровья. Термин «ковидные ногти» существует уже давно. Как правило, врачи использует его при описании дополнительных симптомов острого инфекционного процесса у некоторых пациентов. Но за время исследований накоплен и другой материал – о случаях, когда изменения в состоянии ногтей проявляются спустя месяцы после перенесенного коронавируса, включая его бессимптомное течение.Ногтевая пластина полностью обновляется в течение шести месяцев, так что изменения, вызванные инфекцией, могут появиться не сразу, а через некоторое время.Конечно, ногти могут менять цвет, слоиться или крошиться и по другим причинам – например, при грибковых поражениях, дефиците витаминов или травме. Но мировая статистика говорит о том, что у не менее 20% переболевших COVID-19 ухудшается состояние кожи и ногтей.На основе реальных медицинских случаев New York Post составил список пяти основных признаков, которые могут служить своеобразным тестом на коронавирус и говорить о том, что в недавнем времени вы перенесли эту болезнь.Белые линииПо данным ученых, у некоторых переболевших спустя время на ногтях появляются горизонтальные линии. Этот симптом напоминает полосы Месса – белесые линии на пластине, которые возникают при отравлениях мышьяком, после перенесенного инфаркта и некоторых инфекционных заболеваний – например, малярии. На фото – рука 47-летнего испанского мужчины, который переболел коронавирусом в июне прошлого года. По данным испанских врачей, симптом проявился у него через 45 дней после первого положительного теста на COVID-19.БороздыЛинии Бо — это глубокие бороздчатые линии, которые проходят от одного до другого края ногтя. Они могут выглядеть как углубления или выступы в ногтевой пластине. Этот симптом недавно был описан канадскими врачами. На приложенной к научной работе фотографии – рука 45-летнего пациента, у которого на обоих ногтях большого пальца образовались углубления, возвышающиеся над ногтевым ложем на 5 миллиметров. В докладе также сказано, что мужчина получил положительный тест на коронавирус за три месяца до изменения структуры ногтей.Красный полумесяцВ норме у всех людей в основании ногтевого ложа находится полумесяц разных оттенков белого цвета – в медицинском мире его называют «лунула». Это видимая часть ногтевого корня, по которой можно диагностировать некоторые изменения в организме. Исследуя внешний вид ногтей больных COVID-19, ученые из США и Мексики обратили внимание на появление над лунулой второго полумесяца красного цвета. Так, описан случай 37-летней женщины, которая обратилась к врачу из-за потери обоняния, сухого кашля и устойчивого повышения температуры. Мазок подтвердил острое течение коронавирусной инфекции. Через два дня после начала заболевания пациентка сообщила о новом симптоме – появлении красного полумесяца на ногтях, который самостоятельно исчез через одну неделю. Ввиду нетяжелого течения заболевания женщина лечилась амбулаторно и в кислородном питании не нуждалась. Изменение цвета ногтей врачи связали с ковид-ассоциированным васкулитом (воспалением сосудов).Пожелтение ногтевой пластиныЕще один возможный признак коронавируса – образование желтых или оранжевых пятен на конце ногтя. Его описали итальянские врачи, наблюдавшие пожилую женщину, которая заразилась COVID-19 в доме престарелых. Цвет ногтей начал меняться у нее спустя 16 недель после постановки диагноза и сохранялся в течение месяца. Коронавирусную инфекцию у нее подтвердил ПЦР-тест, выявивший наличие антител класса IgM. «Пожелтение ногтей и телеангиэктазия (расширение мелких сосудов кожи) в основании ногтевого ложа могут быть признаками хронической обструктивной болезни легких, в то время как при распространенных сезонных инфекциях появляются деформации пластины и меланонихия (отложение меланина в ногтях)», — говорится в докладе.ОнихомадезВ научном мире сложилось мнение, что коронавирусная инфекция может провоцировать онихомадез (отслоение ногтевой пластинки от ложа). Выглядит это так, словно ноготь разделился на две части, и одна из них поднялась над поверхностью пальца. Это явление может наблюдаться при различных инфекциях, включая энтеровирусные, при аутоиммунных заболеваниях и приеме некоторых препаратов. Теперь подобное наблюдается и у людей, переболевших COVID-19.На фотографии – ногти 47-летней женщины, которая обратилась к дерматологу из-за отслоения пластин на руках и ногах. Оказалось, что за три месяца до появления этой проблемы пациентка переболела коронавирусом в тяжелой форме и даже была госпитализирована. По мнению ее лечащего врача, организм решил избавиться от ногтей, которые являются своеобразным резервуаром для хранения вируса. Как, когда и при каких условиях это происходит, пока неизвестно – случаи постковидного онихомадеза редки и еще мало изучены.