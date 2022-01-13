Ученые заявили, что красное мясо провоцирует депрессию

Специалисты проанализировали 21 исследование, проведенное учеными из 10 стран.Любители красного мяса подвержены депрессии больше, чем те, чей рацион состоит преимущественно из овощей, молочных продуктов и фруктов.Специалисты проанализировали 21 исследование, проведенное учеными из 10 стран. По их наблюдениям, гораздо реже страдают депрессией любители фруктов, овощей, продуктов из цельного зерна, рыбы, оливкового масла, нежирных молочных продуктов."Напротив, с повышенным риском развития депрессии связано потребление красного и/или обработанного мяса, очищенных зерен, сладостей, жирных молочных продуктов, масла, картофеля и жирных подлив", - пишет издание.Кроме того, результаты исследований прокомментировали также в Американской академии неврологии. Там заявили, что депрессия наиболее часто встречается у пожилых людей и у тех, кто испытывает проблемы с памятью."Нередко это связано с употреблением лекарств, но оказывается, и рацион питания тоже оказывает значительное влияние", - подчеркнул член Американской академии неврологии, доктор Лорел Шериан.К слову Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 граммов в неделю. Всемирная организация здравоохранения, тем временем, сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты.Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.Отметим, красное мясо - все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.Так, ученые Американской остеопатической ассоциации пришли к выводу, что ежедневное употребление красного мяса повышает уровень смертности.