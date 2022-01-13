Назван сок, помогающий снизить уровень холестерина

Апельсиновый сок без добавления сахара — отличный напиток.Нельзя сосредоточиться на здоровье своего сердца, не обращая внимания на уровень холестерина. Слишком большое количество холестерина может привести к сердечным заболеваниям и другим осложнениям со здоровьем.Наиболее распространенной проблемой, связанной с высоким уровнем холестерина, является закупорка артерий, что, к сожалению, может быть чрезвычайно вредным для вашего здоровья.И хотя высокий уровень холестерина иногда может быть наследственным, есть продукты, которые помогут улучшить ситуацию.По словам эксперта Лорен Манакер, автора книги «Поваренная книга для мам, которые беременны в первый раз» и «Подпитка мужской фертильности», один из лучших напитков, который поможет вам снизить уровень холестерина — это 100% апельсиновый сок.Она отметила, что употребление 100% апельсинового сока связано со снижением общего холестерина, а также холестерина ЛПНП. Кроме того, этот напиток также может повышать уровень «хорошего» холестерина ЛПВП.Манакер также отмечает, что обзор и метаанализ, опубликованные в Phytotherapy Research, показали, что ежедневное употребление апельсинового сока может привести к снижению общего уровня холестерина.Апельсиновый сок без добавления сахара — отличный напиток для общего состояния здоровья, который может обеспечить организм необходимыми питательными веществами.«100% апельсиновый сок — это натуральный сладкий напиток, не содержащий жиров и натрия, богатый витаминами и минералами», — говорит Манакер.Если вы собираетесь выпить стакан апельсинового сока, убедитесь, что вы пьете 100% апельсиновый сок без добавления сахара, чтобы получить все преимущества для здоровья и снижения уровня холестерина.