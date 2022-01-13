Восемь признаков того, что пожилым родителям уже нельзя жить одним

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Будьте внимательны к своим близким.С каждым днем наши родители становятся все старше и, к сожалению, однажды может наступить время, когда они будут нуждаться в особенной заботе. Если вы часто общаетесь, легко пропустить те маленькие изменения, которые предупреждают о том, что теперь маме и папе требуется намного больше нашего внимания и помощи. Вот несколько признаков того, что пожилым родителям больше не стоит жить одним.Родители резко похуделиРезкая потеря веса всегда говорит о каких-то нежелательных процессах, происходящих в организме, и требует внимания в любом возрасте. Но если резко худеют пожилые люди, это может быть признаком начинающихся когнитивных заболеваний. Так, пациенты с развивающейся болезнью Альцгеймера иногда просто забывают есть, а также утрачивают навыки приготовления еды.Они не оплачивают счета за коммуналку и другие услугиОбратите внимание на то, вовремя ли ваши родители оплачивают счета, особенно регулярные – например, коммунальные услуги, электричество и телефон. Часто при начинающихся когнитивных изменениях меняется финансовое поведение и люди перестают оплачивать свои расходы – или напротив, тратят деньги на те вещи и услуги, которыми раньше не интересовались.Их гигиенические привычки меняютсяЛюди, страдающие деменцией, с трудом справляются с поддержанием личной гигиены: привычная рутина становится для них непосильной, иногда они просто забывают, как и с какой регулярностью стоит принимать душ.Они уже терялись на знакомых маршрутахЕсли для ваших родителе внезапно стал непреодолимым привычный маршрут в магазин, поликлинику или ближайший парк, если они хотя бы на несколько минут теряли ориентацию в пространстве – это может быть признаком начинающейся деменции и сигналом того, что их больше не стоит оставлять одних.В доме родителей теперь всегда беспорядокЕсли ваши родители никогда не были фанатами уборки и порядка и их квартира всегда захламлена и не сияет стерильно чистотой, это не страшно. Но вот если вы замечаете существенные перемены, это может быть плохим признаком. Еще один «красный флаг» — предметы, которые появляются в неподходящих местах. Как говорят специалисты, это может быть одним из самых верных признаков приближающейся деменции.Родители постоянно жалуются на усталостьРазумеется, с возрастом у всех нас становится меньше сил и выносливости, но иногда чувство постоянной усталость может свидетельствовать о когнитивных расстройствах. Так, пациенты с болезнью Альцгеймера часто жалуются на бессонницу, а недостаток ночного отдыха сам по себе может ухудшить когнитивные способности.В аптечке появилось много странных лекарствЛюди, у которых развивается болезнь Альцгеймера, нередко увлекаются неконтролируемым приобретением и, увы, приемом самых разных препаратов. Помимо того, что это может быть опасно для здоровья само по себе, этот симптом еще и говорит о начинающемся когнитивном расстройстве, поэтому возьмите за правило проверять аптечку ваших родителей, когда навещаете их.В их доме появляются предметы самообороныСкалка или другой тяжелый предмет в прихожей, кухонный нож в постоянном доступе, другие предметы, подходящие для самообороны – все это признаки, которые настораживают. Пациенты, у которых развивается возрастное слабоумие, часто начинают подозревать всех окружающих, в том числе ближайших родственников, в желании причинить вред.